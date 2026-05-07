Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Δεν θεμελιώνεται η αναγκαία προϋπόθεση της ύπαρξης σοβαρών ενδείξεων τέλεσης των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων. Δεν επιβεβαιώνονται τα εν λόγω περιστατικά και αποδυναμώνονται οι σχετικές πληροφορίες για αξιόποινες πράξεις». Σειρά ερωτηματικών για τη συνολική διαχείριση από τις ελληνικές Αρχές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακύπτουν από την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που συνεδρίασε τον Αύγουστο του 2022, την οποία αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», καθώς έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να συνεχιστούν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν ξεκινήσει το 2021 από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε κτηνοτρόφους και αγρότες, ύστερα από σοβαρές καταγγελίες για «ατασθαλίες» και «χαριστικές πληρωμές».

Στις 13 Απριλίου 2022 οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. υπέβαλαν νέο αίτημα για νέα παράταση των παρακολουθήσεων

Το δικαστικό «μπλόκο» έγινε με επίκληση του ότι από την αξιολόγηση του σχετικού φακέλου που είχαν σχηματίσει μέχρι τότε οι Αρχές ασφαλείας δεν είχε προκύψει κάποιο σημαντικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις υπόνοιες ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει στον αμαρτωλό Οργανισμό, ενώ ήδη υπήρχαν οι επίμαχες συνομιλίες κυβερνητικών βουλευτών, αν και πράγματι στην τελική αναφορά που υπέβαλε η ΕΛ.ΑΣ. αναφερόταν το όνομά τους αλλά όχι η πολιτική τους ιδιότητα.

Και ενώ βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί πλέον ότι το σκάνδαλο θα είχε αποκαλυφθεί ήδη από το 2022, απορία τουλάχιστον προκαλεί η συνολική διαχείριση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση τα ίδια δεδομένα από τη συγκεκριμένη δικογραφία ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για σειρά παράνομων ενεργειών στα πλαίσια του επονομαζόμενου «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» (για την περίοδο του 2021), ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως έχουν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», και για την απόδοση ευθυνών σε ακόμα τουλάχιστον 5-7 πολιτικά πρόσωπα, κυρίως στελέχη του κυβερνητικού κόμματος, πάλι με βάση τον ίδιο φάκελο!

Οι ανώνυμες καταγγελίες

Θυμίζουμε ότι η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 (τότε δεν είχε ξεκινήσει η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., τους επονομαζόμενους δηλαδή «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από τις ανώνυμες καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. που ανέφεραν εκτός των άλλων ότι «όλοι αυτοί που έχουν ζώα και καλλιεργούν εκτάσεις νόμιμα και δικαιούνται να παίρνουν επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια τους, δεν τις παίρνουν, και πολλοί που είναι δήθεν κτηνοτρόφοι παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, χωρίς καν να γνωρίζουν πού είναι οι εκτάσεις που δηλώνουν στη φορολογική δήλωσή τους». Συμπληρώνοντας «μόνο από εσάς ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάρηδες που καταστρέφουν ολόκληρο έθνος με τις παρανομίες τους».

Η ΕΛ.ΑΣ. εκείνη την περίοδο άρχισε τις διαδοχικές τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως δεν υπήρχε οποιαδήποτε επιτόπια έρευνα, κατάσχεση ηλεκτρονικών αρχείων του Οργανισμού κ.λπ. Σε αυτές τις τηλεφωνικές καταγραφές δίνονταν δίμηνες ανανεώσεις και παρατάσεις με αποφάσεις δικαστικών συμβουλίων. Στις 13 Απριλίου 2022 οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. υπέβαλαν νέο αίτημα προς τις Αρχές για νέα παράταση των παρακολουθήσεων. Οπως ανέφεραν, «από τη μέχρι τώρα ακρόαση και αξιοποίηση των καταγεγραμμένων επικοινωνιών δεν εξακριβώθηκαν τα καταγγελλόμενα αλλά χρειάζεται να συνεχιστεί η έρευνα και να υπάρξει μια περαιτέρω παρακολούθηση».

Ομως σε συνεδρίαση στις 14 Αυγούστου 2022 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 602/2022 απόφαση, όπου ανάμεσα στα άλλα σημειωνόταν ότι «η αίτηση κρίνεται απορριπτέα επειδή βάσει του υπάρχοντος υλικού όχι απλώς δεν συνεισφέρονται στοιχεία περί σοβαρών ενδείξεων ενοχής, αλλά αντίθετα σαφώς προκύπτει ότι τα καταγγελλόμενα ούτε κατ’ ελάχιστον δεν έχουν ως τώρα ενισχυθεί».

«Αδιαφορία»

Αντίθετα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο ίδιο ακριβώς υλικό, που στόχο είχε να στοιχειοθετήσει τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν στα «ΝΕΑ» ότι στόχος τότε της έρευνας ήταν «να αναδειχθούν υποθέσεις χρηματισμού στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπήρχε… ‘αδιαφορία’ για τις παρεμβάσεις βουλευτών για χαριστικές πράξεις».

Από τη δική τους πλευρά, δικαστικές πηγές υπογραμμίζουν ότι «εφόσον δεν υπήρξε και σχετική επισήμανση στα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. της ‘πολιτικής’ διάστασης της υπόθεσης, η προσοχή του δικαστικού συμβουλίου εστιάστηκε στα ζητήματα των αδικημάτων της δωροδοκίας» και προφανώς «δεν συνεκτιμήθηκαν τα περί εμπλοκής βουλευτών». Νομικοί επισημαίνουν ωστόσο ότι «ακόμη και τώρα πρέπει να ερευνηθούν διεξοδικά αυτές οι αναφορές» και διερωτώνται «πώς δεν συνεκτιμήθηκαν προ τετραετίας από τις ελληνικές Αρχές τα πλήρη δεδομένα του φακέλου ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταγραφόταν σειρά παράνομων ενεργειών πολιτικών προσώπων».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»