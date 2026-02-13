science
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα
Περιβάλλον 13 Φεβρουαρίου 2026, 11:44

Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα

Το «Πόρισμα περί Επικινδυνότητας» εκδόθηκε το 2009 και αποτελεί τη βάση για όλες τις αμερικανικές πολιτικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Spotlight

Σε μια κίνηση που υπονομεύει την παγκόσμια προσπάθεια κατά της κλιματικής αλλαγής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε το επιστημονικό πόρισμα σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου απειλούν την υγεία, πάνω στο οποίο βασίζονται όλες οι αμερικανικές πολιτικές για το κλίμα.

Εφόσον δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια, η ανάκληση του πορίσματος περί επικινδυνότητας (endangerment finding) ουσιαστικά θα βάλει τέλος στα όρια εκπομπής για τα οχήματα, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας.

«Στο πλαίσιο της διαδικασίας που μόλις ολοκληρώθηκε από την EPA (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας) τερματίζουμε επίσημα το πόρισμα επικινδυνότητας, μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα που έβλαψε σοβαρά την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και αύξησε τις τιμές για τους αμερικανούς καταναλωτές» δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Υπερηφανεύτηκε μάλιστα ότι πρόκειται για τη για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία άρσης ρυθμιστικών περιορισμών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Δίπλα στον Τραμπ βρισκόταν ο Λι Ζέλντιν, επικεφαλής της EPA και γνωστός υποστηρικτής της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, ο οποίος είχε προηγουμένως προχωρήσει σε δραστική μείωση του προσωπικού της υπηρεσίας του.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του τέως προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος έγραψε στο Χ ότι, χωρίς το πόρισμα επικινδυνότητας, «θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή –και έτσι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα».

Προσφυγές ενόψει

Το Πόρισμα περί Επικινδυνότητας προέκυψε από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε το 2007 ότι τα αέρια του θερμοκηπίου είναι «αέριοι ρύποι» και επομένως η EPA είχε τη δικαιοδοσία να επιβάλλει ρυθμίσεις. Το δικαστήριο ζήτησε από την υπηρεσία να προχωρήσει σε επιστημονική γνωμοδότηση.

Η γνωμοδότηση ήρθε το 2009 με την έκδοση του πορίσματος, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή και απειλούν έτσι τη δημόσια υγεία.

Η ανακοίνωση-βόμβα ήρθε από τον Τραμπ και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας Λι Ζέλντιν (Reuters)

Η ανακοίνωση-βόμβα ήρθε από τον Τραμπ και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας Λι Ζέλντιν (Reuters)

Σε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί το σκεπτικό της ανάκλησης, η EPA κατέφυγε σε νομικίστικα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα βασίστηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, η οποία, όπως υποστηρίζει τώρα η υπηρεσία, αφορούσε την προστασία των Αμερικανών από ρύπους που βλάπτουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία, και όχι αυξάνοντας την παγκόσμια θερμοκρασία.

«Αυτή η εσφαλμένη νομική θεωρία οδήγησε την υπηρεσία πέρα από το πεδίο της νομοθετικά κατοχυρωμένης αρμοδιότητάς της σε πολλαπλές περιπτώσεις» υποστήριξε η υπηρεσία.

Οι ΗΠΑ έρχονται δεύτερες σε εκπομπές άνθρακα μετά την Κίνα και πρώτες στις κατά κεφαλήν εκπομπές.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κλιματική αλλαγή είναι «απάτη» και «φάρσα» και έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, μια κίνηση που επηρεάζει τη διεθνή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανάκληση του πορίσματος καταργεί τις απαιτήσεις για τη μέτρηση, αναφορά, πιστοποίηση και συμμόρφωση με τα ομοσπονδιακά  πρότυπα εκπομπής για τα οχήματα. Σύμφωνα με το Reuters, ενδέχεται να μην ισχύσει για τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

Οι κλάδοι των μεταφορών και ενέργειας ευθύνονται περίπου για το ήμισυ των αμερικανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με δεδομένα της EPA.

Η υπηρεσία υποστηρίζει τώρα ότι η κατάργηση των ορίων εκπομπών στα οχήματα θα εξοικονομήσει για τους αμερικανούς φορολογουμένους 1,3 τρισ. δολάρια.

Επί Μπάιντεν, όμως, η EPA εκτιμούσε ότι τα όρια εκπομπών θα απέφεραν εξοικονόμηση 99 δισ. δολαρίων το έτος έως το 2055, από τα οποία τα 46 δισ. θα προέρχονταν από τη μείωση των δαπανών για καύσιμα και τα 16 δισ. από τη μείωση των εξόδων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων.

Για τον μέσο οδηγό, η εξοικονόμηση υπολογιζόταν στα 6.000 δολάρια στη διάρκεια ζωής ενός νέου αυτοκινήτου που θα συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές.

Αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Natural Resources Defense Council (NRDC) και η Earthjustice, έχουν δηλώσει ότι θα προσβάλουν δικαστικά την ανάκληση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυετή νομική διαμάχη μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα κατατεθεί αγωγή σχεδόν αμέσως και θα τους δούμε στο δικαστήριο. Και θα κερδίσουμε» δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Ντόνιγκερ, νομικός σύμβουλος του NRDC.

Ενδεχόμενη ανάκληση του πορίσματος θα είχε συνέπειες για την παγκόσμια προσπάθεια κατά της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έρχονται δεύτερες σε εκπομπές άνθρακα μετά την Κίνα και πρώτες στις κατά κεφαλήν εκπομπές.

Ο Τραμπ, ο Ζέλντιν και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αμφισβητούν την ομόφωνη προειδοποίηση των επιστημόνων ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν μέτρα μείωσης των εκπομπών.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη, ιστορική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη, σύμφωνα με την οποία η άρνηση των κυβερνήσεων να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Βλάβες στην υγεία

Η γνωμοδότηση του 2009 αναγνώριζε ότι η κλιματική αλλαγή βλάπτει την ποιότητα του αέρα, την παραγωγή τροφίμων, τα δάση, την ποιότητα του νερού, την ενεργειακή ασφάλεια, τις υποδομές και την άγρια ζωή.

Οι ενδείξεις για εκτεταμένες βλάβες αυξήθηκαν από το 2009 έως το 2019, όταν μια ομάδα 15 επιστημόνων επανεξέτασε την αξιολόγηση της EPA. Η μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, κατέληγε ότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας θέρμανσης σε όλους τους παραπάνω τομείς είναι μεγαλύτερες από ό,τι είχε εκτιμήσει η υπηρεσία.

Επιπλέον, η μελέτη αναγνώριζε κινδύνους για τέσσερις ακόμα τομείς, την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία, τα κρούσματα βίας και η οξύτητα των ωκεανών.

Η ειρωνεία είναι ότι η μελέτη επικαλούταν τον υπουργό Άμυνας της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, τον επικεφαλής του αμερικανικού γενικού επιτελείου στρατού καθώς και μια απόφαση για το Πεντάγωνο που είχε υπογράψει ο ίδιος ο Τραμπ.

Η μελέτη αναφερόταν επίσης σε προηγούμενη έρευνα που προειδοποιούσε ότι μια περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό Κελσίου τα επόμενα 75 χρόνια θα μείωνε το αμερικανικό ΑΕΠ κατά 3%. Μια δεύτερη έρευνα εκτιμούσε ότι η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει στην αμερικανική οικονομία 4,7 με 10,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ως το τέλος του αιώνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

inWellness
inTown
Stream science
Δώρο στους ρυπαντές μετά την απόφαση ΗΠΑ να ανακαλέσουν τη βάση της κλιματικής πολιτικής
Περιβάλλον 13.02.26

Δώρο στους ρυπαντές μετά την απόφαση ΗΠΑ να ανακαλέσουν τη βάση της κλιματικής πολιτικής

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Έρευνα: Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας
Τα συμπτώματα 12.02.26

Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα

«Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα παιδιά δεν μπορούν να σταματήσουν και νιώθουν άγχος αν δεν χρησιμοποιούν τις οθόνες» εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής, Τζέισον Ναγκάτα

Σύνταξη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο