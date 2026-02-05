«Ο Καρβουνούλης» – Ύπουλη μασκότ της κυβέρνησης Τραμπ προωθεί τον βρόμικο γαιάνθρακα

Σε μια ασυνήθιστη εκστρατεία διαφημιστικής προβολής, η κυβέρνηση Τραμπ δημιούργησε τον «Καρβουνούλη», ή «Coalie» έναν χαρακτήρα καρτούν που διαφημίζει την πλέον ρυπογόνο μορφή ενέργειας, κόντρα στην επιστήμη που προειδοποιεί για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ντυμένος με ρούχα ανθρακωρύχου, ο χαρακτήρας με τα γουρλωτά μάτια εμφανίστηκε σε ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος συνόδευσε την εικόνα με το σλόγκαν «Mine, Baby, Mine», ή «Σκάβε, μωρό μου, σκάβε», μια αναφορά στο διαβόητο σλόγκαν του Τραμπ «Γεωτρύπανα μωρό μου, γεωτρύπανα».

Ο «Καρβουνούλης», αναφέρει ο Guardian, είναι η νέα μασκότ τoυ Γραφείου Αποκατάστασης και Ελέγχου Επιφανειακής Εξόρυξης (OSMRE), ρυθμιστικής αρχής της βιομηχανίας γαιάνθρακα.

Στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας, το καρτούν εμφανίζεται να συμμετέχει σε συσκέψεις και να επιδεικνύει τον χώρο ενός παλιού ανθρακωρυχείου που μετατράπηκε σε βουκολικό πάρκο.

«Καθαρό, όμορφο κάρβουνο»

Ο Καρβουνούλης δημιουργήθηκε το 2018, όταν ένας υπεύθυνος κοινωνικής δικτύωσης της OSMRE πρόσθεσε μεγάλα μάτια στην εικόνα ενός κάρβουνου.

Το καρτούν, πιθανότατα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέπεται τώρα σε επικοινωνιακό όπλο στο πλαίσιο της προσπάθειας Τραμπ να τονώσει την αμερικανική βιομηχανία γαιάνθρακα, η οποία εδώ και καιρό βρίσκεται σε ύφεση.

«Έχω δώσει μια πάγια οδηγία στον Λευκό Οίκο» δήλωσε πέρυσι ο Τραμπ κατά τη σοκαριστική ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, όπου χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών».

«Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη λέξη ‘κάρβουνο’. Να λέτε μόνο ‘καθαρό, όμορφο κάρβουνο’. Δεν ακούγεται πολύ καλύτερο» είπε.

Πέρα από τις υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ο γαιάνθρακας προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα υγείας στους ανθρακωρύχους.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αναβίωση του γαιάνθρακα, προσέθεσε το κάρβουνο στη λίστα ορυκτών κρίσιμης σημασίας, μπλόκαρε το κλείσιμο παλιών σταθμών γαιάνθρακα και ξήλωσε τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη λειτουργία τους.

«Πιστεύω πως είναι αηδιαστικό» σχολίασε ο Τζούνιορ Γουόλκ, ακτιβιστής της οργάνωσης Coal River Mountain Watch, η οποία καταγράφει τις επιπτώσεις της εξόρυξης στη Δυτική Βιρτζίνια.

«Ήταν αναμενόμενο από αυτή την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να προσθέσει ένα χαμογελαστό προσωπείο σε έναν από τους πιο ειδεχθείς τρόπους παραγωγής ενέργειας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος μας» σχολίασε.

Εκπρόσωπος του OSMRE υπερασπίστηκε τη χρήση του καρτούν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για «διαφημιστική μασκότ», αλλά για εκπαιδευτικό εργαλείο που συνέβαλε στην ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από τα έργα του γραφείου, όπως «η μετατροπή εγκαταλελειμμένων εκτάσεων ορυχείων σε πάρκα αναψυχής και διαδρομές».

«Η μορφή του ως καρτούν μάς επιτρέπει να εξηγούμε σύνθετα ζητήματα με τρόπους που τα παραδοσιακά γραφικά συχνά δεν μπορούν», υποστήριξε.