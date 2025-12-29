«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Η επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στην επιστήμη κορυφώνεται μετά την ανακοίνωση ότι το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας (NCAR) στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια μελέτης της κλιματικής αλλαγής, σχεδιάζεται να κλείσει οριστικά.

H απόφαση ανακοινώθηκε χωρίς προειδοποίηση από τον Ράσελ Βοτ, διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι το διάσημο εργαστήριο «είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές κλιματικής κινδυνολογίας στη χώρα».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το NCAR «κορυφαίο ερευνητικό προπύργιο της αριστερής κλιματικής παραφροσύνης».

Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο η σοκαριστική ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι η κλιματική αλλαγή είναι «η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών». Αψηφώντας την επιστημονική κοινότητα που προειδοποιεί ότι τα ορυκτά καύσιμα αυξάνουν την ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δεσμευτεί προεκλογικά στο αναχρονιστικό σλόγκαν «γεωτρήσεις μωρό μου, γεωτρήσεις» και έσπευσε να βάλει τσεκούρι σε προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το NCAR, το οποίο ιδρύθηκε το 1960 και απασχολεί 800 άτομα, ανέπτυξε κάποια από τα κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος, τα οποία χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Το εργαστήριο ανέπτυξε επίσης την τεχνολογία της ραδιοβολίδας καθόδου, ενός οργάνου μετρήσεων που απελευθερώνεται από αεροπλάνα και παίζει κρίσιμο ρόλο για τη μελέτη των καταιγίδων και των κυκλώνων. Το NCAR αναπτύσσει επίσης ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα και από κυβερνήσεις

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν το σχέδιο του Λευκού Οίκου για κλείσιμο του NCAR θα περάσει από το Κογκρέσο.

Στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2026, η κυβέρνηση Τραμπ ζητά επίσης ψαλίδισμα 28% στη χρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), το οποίο επίσης μελετά την κλιματική αλλαγή.

Μια άλλη δραματική εξέλιξη ήρθε τον Ιούλιο, όταν ο Λι Ζέλντιν, νέος διοικητής της αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) ανακοίνωσε σχέδιο ανάκλησης του λεγόμενου «Πορίσματος περί Επικινδυνότητας» του 2009, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου απειλούν την υγεία. Εφόσον δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια, η ανάκληση ουσιαστικά θα βάλει τέλος στα όρια εκπομπής για τα οχήματα, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τη βιομηχανία.

Ο Τραμπ, τέλος, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, σύμφωνα με την οποία η άνοδος της θερμοκρασίας έως το τέλος του αιώνα δεν πρέπει να υπερβεί τους 1,5-2,0 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.