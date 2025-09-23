Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έτοιμος να επιτεθεί στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση, αλλά και για να καταδικάσει το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης.

WATCH LIVE: Trump addresses UN General Assembly for first time since reelection

https://t.co/UGo8SuGlLo — PBS News (@NewsHour) September 23, 2025

Τελείωσα 7 πολέμους

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του περιγράφοντας τις επιτυχίες του στη διάρκεια των πρώτων μηνών της θητείας τους, στις οποίες συμπεριέλαβε τις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και τη Βρετανία. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι κατόρθωσε να λήξει επτά πολέμους, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη.

Επαναλαμβάνοντας αυτόν τον παραπλανητικό ισχυρισμό, είπε ότι «ο ΟΗΕ έχει τόσο τεράστιες δυνατότητες. Το έλεγα πάντα». Αλλά, πρόσθεσε, «το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια πολύ έντονα διατυπωμένη επιστολή και μετά να μην δίνουν συνέχεια σε αυτήν την επιστολή. Είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν τον πόλεμο. Το μόνο πράγμα που λύνει τον πόλεμο και τους πολέμους είναι η δράση».

Και πρόσθεσε ότι δύο πράγματα έχει να προσάψει στον ΟΗΕ: ότι κλιμακώνει τους πολέμους και πως δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σύστημα τηλεδιάσκεψης.

«Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που στάθηκα τελευταία φορά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα και απευθύνθηκα σε έναν κόσμο που ευημερούσε και ήταν ειρηνικός στην πρώτη μου θητεία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν: «Μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έδωσε τη θέση της σε μια από τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερα χρόνια αδυναμίας, ανομίας και ριζοσπαστισμού υπό την τελευταία κυβέρνηση οδήγησαν το έθνος μας σε μια επαναλαμβανόμενη σειρά καταστροφών».

Χρηματιστήρια και πληθωρισμός

Επικεντρωμένος στα εσωτερικά των ΗΠΑ, είπε: «Υπό την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί. Οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί. Οι τιμές των παντοπωλείων έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί και ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί. Το μόνο που είναι ανοδικό είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό».

Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν φτάσει σε νέα υψηλά. Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών τον Αύγουστο εν μέσω υψηλότερου κόστους για στέγαση και τρόφιμα.

Μέση Ανατολή και Κράτος της Παλαιστίνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το γεγονός ότι οι χώρες αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης «επιβραβεύουν τη Χαμάς», την οποία κατηγόρησε ότι είναι υπεύθυνη για την αποτυχία των συνομιλιών για εκεχειρία. Είπε ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, να γίνουν διαπραγματεύσεις, για να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Ωστόσο, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε κάνει ό,τι μπορούσε -χωρίς επιτυχία- για να αποτρέψει τα άλλα κράτη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε επίσης αναστείλει τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων, ώστε να μην μποορούν να παραστούν στη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στον Ιράν. «Πριν από τρεις μήνες, στην Επιχείρηση Midnight Hammer, επτά αμερικανικά βομβαρδιστικά B2 έριξαν βόμβες των 30.000 λιβρών η καθεμία στην βασική πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, εξαφανίζοντας εντελώς τα πάντα. Καμία άλλη χώρα στη Γη δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάναμε εμείς», είπε.

Και ισχυρίστηκε ότι η επίθεση κατέστρεψε εντελώς την ικανότητα εμπλουτισμού πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, κάτι που αμφισβητείται ακόμη και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό αέριο»

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πολύ καλή σχέση του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά πρόσθεσε ότι στον πόλεμο συμβαίνουν πολλά και το τελευταίο στάδιο προς την ειρήνη είναι πάντα το πιο δύσκολο.

Υποστήριξε ότι οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να βοηθήσουν στη λήξη του πολέμου. Και αυτό θα το κάνουν αν σταματήσουν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, σταματώντας να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για τις επιτυχίες του στην καταπολέμηση της «παράνομης» μετανάστευσης – προτρέποντας και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη «έχει τεράστιο πρόβλημα» και απειλείται από «εισβολή παράνομων μεταναστών». Συνεπώς θα πρέπει να ελέγξουν τα σύνορά τους, για να τους σταματήσουν.

Επίσης, ευχαρίστησε το Ελ Σαλβαδόρ «για την επιτυχημένη και επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει στην υποδοχή και φυλάκιση τόσων πολλών εγκληματιών που εισήλθαν στη χώρα μας». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεχθεί πυρά και αντιμετωπίζει πολλές νομικές προκλήσεις για την πρακτική της να στέλνει εκατοντάδες μετανάστες – κυρίως Βενεζουελάνους – για κράτηση σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ.

Απευθυνόμενος στα ευρωπαϊκά κράτη, είπε ότι «δεν μπορούν να επιβραβεύουν» τους μετανάστες, διότι «αντί να ευχαριστήσουν για τη φιλοξενία» αποδείχθηκαν εγκληματίες.

Και κατήγγειλε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι ευθύνεται για την εγκληματικότητα των μεταναστών στις ΗΠΑ, αποδίδοντάς του ότι έκρυψε βιασμούς, κλοπές, ληστείες και εμπόριο ναρκωτικών, που διεξάγεται από τους μετανάστες.