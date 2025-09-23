Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται.

Η ερώτηση έγινε εξ αφορμής των ρωσικών παραβιάσεων (σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία) που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις εν λόγω παραβιάσεις, το NATO έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία, τονίζοντας ότι:

«η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες,

η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή,

το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας,

η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη».

Το σημείο αναφοράς είναι ότι το ΝΑΤΟ προειδοποιεί την Ρωσία με ενεργοποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με το οποίο η επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους της Συμμαχίας θεωρείται ως επίθεση σε όλα τα κράτη μέλη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι δεσμεύονται για να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν, ακόμα και με την χρήση βίας, για να υπερασπιστούν το κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που δέχθηκε επίθεση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, για να διαβουλευθεί και να καταδικάσει σθεναρά την επικίνδυνη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Συμβούλιο για αυτό το περιστατικό κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για πάνω από δέκα λεπτά.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Τα συμμαχικά αεροσκάφη προσπάθησαν να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Αυτή η εισβολή είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδριάζει σύμφωνα με το Άρθρο 4.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Συμβούλιο διεξήγαγε διαβουλεύσεις ως απάντηση στη μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι -συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας- αντιμετώπισαν επίσης πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, κινδυνεύουν με λάθος υπολογισμό και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε το «Eastern Sentry» για να ενισχύσουμε τη στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας.

Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και να αποτρέψουμε όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις.

Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη και αδιαπραγμάτευτη.