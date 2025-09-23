Live οι ομιλίες των ηγετών στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ
Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ομιλίες που θα εκφωνήσουν ο γ.γ. του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθήστε live τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.
Παρακολουθήστε live τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:
