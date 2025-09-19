newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:30

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Spotlight

Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που θα επιτρέψει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να συμμετάσχει στις εργασίες της, παρά την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το ψήφισμα, με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά (οι δύο ήταν ΗΠΑ και Ισραήλ) και 6 αποχές, ορίζει ότι ο Μαχμούντ Αμπάς θα μπορέσει να κάνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διαδικτυακά. Οι ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, πολλά κράτη πρόκειται να προχωρήσουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα τόσο στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και σε άλλα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Ανακαλώντας τις βίζες των μελών της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε επικαλεστεί λόγους «ασφαλείας», μεταξύ άλλων.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε η δήλωση. Επίσης, υποστήριζε ότι οι εκκλήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, είναι εμπόδιο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Παραβιάστηκε η συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ

Το ψήφισμα επίσης εκφράζει ανησυχία και λύπη για την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο σε 80 κορυφαίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής. Αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραβίασαν τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ, κατηγορία που η Ουάσιγκτον αρνείται.

Πώς ψήφισαν οι χώρες

Το ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι ο Αμπάς θα έχει τη δυνατότητα να στείλει μια προηχογραφημένη βιντεοσκοπημένη δήλωση στη διάσκεψη, καθώς και στις άλλες συνόδους που θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, έδρα του Οργανισμού. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι ηγέτες των χωρών μελών του κάνουν παραδοσιακά μία ομιλία απευθυνόμενοι στο Σώμα.

Από την πανδημία Covid-19 και μετά, οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εικονικά. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ομιλίες πρέπει να εκφωνούνται αυτοπροσώπως. Γι’ αυτό και η Γενική Συνέλευση έκρινε απαραίτητο να υιοθετήσει μια απόφαση που να κάνει εξαίρεση για τον Αμπάς ώστε να μιλήσει εικονικά φέτος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι
Αιματοκύλισμα 19.09.25

Από δύο κατευθύνσεις η προέλαση των IDF στο κέντρο της πόλης της Γάζας - Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ συνεχίζει την αιματηρή του επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας - Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για έκτη φορά σε ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) – Αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια
Κόσμος 19.09.25

Ο Τραμπ γυρνά την πλάτη στη σύμμαχο Ταϊβάν (προς το παρόν) - Δεν εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια - Επικοινωνία με Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ταϊβάν που οι ΗΠΑ εξοπλίζουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στην Κίνα

Σύνταξη
Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο
New York Times 19.09.25

Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι μια σχέση αμφίδρομη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Εναντιωματική Τέχνη 19.09.25

Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο