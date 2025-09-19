ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που θα επιτρέψει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να συμμετάσχει στις εργασίες της, παρά την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το ψήφισμα, με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά (οι δύο ήταν ΗΠΑ και Ισραήλ) και 6 αποχές, ορίζει ότι ο Μαχμούντ Αμπάς θα μπορέσει να κάνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διαδικτυακά. Οι ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, πολλά κράτη πρόκειται να προχωρήσουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα τόσο στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και σε άλλα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Ανακαλώντας τις βίζες των μελών της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε επικαλεστεί λόγους «ασφαλείας», μεταξύ άλλων.

The #UNGA resolution allowing the President of the State of #Palestine to deliver his General Debate speech via a pre-recorded statement during High Level Week has been adopted with a huge majority of #UN member states voting in favor. https://t.co/R58cHZXn8w pic.twitter.com/qTyLLnDkti — Rami Ayari (@Raminho) September 19, 2025

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε η δήλωση. Επίσης, υποστήριζε ότι οι εκκλήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, είναι εμπόδιο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Παραβιάστηκε η συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ

Το ψήφισμα επίσης εκφράζει ανησυχία και λύπη για την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο σε 80 κορυφαίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής. Αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραβίασαν τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ, κατηγορία που η Ουάσιγκτον αρνείται.

Το ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι ο Αμπάς θα έχει τη δυνατότητα να στείλει μια προηχογραφημένη βιντεοσκοπημένη δήλωση στη διάσκεψη, καθώς και στις άλλες συνόδους που θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, έδρα του Οργανισμού. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι ηγέτες των χωρών μελών του κάνουν παραδοσιακά μία ομιλία απευθυνόμενοι στο Σώμα.

Από την πανδημία Covid-19 και μετά, οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εικονικά. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ομιλίες πρέπει να εκφωνούνται αυτοπροσώπως. Γι’ αυτό και η Γενική Συνέλευση έκρινε απαραίτητο να υιοθετήσει μια απόφαση που να κάνει εξαίρεση για τον Αμπάς ώστε να μιλήσει εικονικά φέτος.