Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Ο Στάμερ καθυστερεί την ανακοίνωση μέχρι να φύγει ο Τραμπ, επειδή ανησυχεί ότι το θέμα θα κυριαρχούσε στη συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα. Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά στην επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι αυτό θα εξυπηρετούσε την Χαμάς.

Η αντίθεση των ΗΠΑ και η γενική συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που συνοδεύει τον Τραμπ στην επίσκεψή του στο Λονδίνο, εξέφρασε αυτή την εβδομάδα τη στήριξή του προς το Ισραήλ και δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή την ειρήνη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την επόμενη εβδομάδα. Η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία είναι μεταξύ των εθνών που αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη συνέλευση.

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια της Βρετανίας για αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της κυβέρνησης για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα. Δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Οι πιέσεις στο Εργατικό Κόμμα

Σύμφωνα με τους Times, υπάρχουν αυξανόμενες πιέσεις από το Εργατικό Κόμμα — το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό για την αναγνώριση. Περισσότεροι από 130 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή με την οποία τη στηρίζουν.