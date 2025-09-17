To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.
Πλήθος κόσμου διαδήλωσε στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των μεγάλων πανεθνικών κινητοποιήσεων την Τετάρτη.
Κάποιοι διαδηλωτές ανέβηκαν στο τεράστιο άγαλμα της Μαριάν, της γυναικείας ενσάρκωσης των γαλλικών δημοκρατικών αξιών της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας.
Η αντίθεση στα μέτρα λιτότητας και στις πιθανές περικοπές των κοινωνικών προγραμμάτων ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα των διαδηλωτών, αλλά στην Πλατεία της Δημοκρατίας το επίκεντρο δεν ήταν η Γαλλία και οι πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με το euractiv, το παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος στη Γάζα ήταν στο επίκεντρο, ειδικά για τους νεότερους διαδηλωτές.
Η γαλλική τρίχρωμη σημαία ήταν σπάνια, αλλά μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία είχε ζωγραφιστεί με σπρέι στο άγαλμα της Μαριάν.
Μερικοί διαδηλωτές – με τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κεφίγιε – έριξαν κόκκινη μπογιά στα μάτια των πέτρινων παιδιών στο βάθρο του αγάλματος.
Μέσα στο πλήθος στην πλατεία, παλαιστινιακές σημαίες κυμάτιζαν δίπλα σε πανό με το σύνθημα του Τσε Γκεβάρα:
«Hasta la victoria siempre», ή πάντα προς τη νίκη.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τους επόμενους μήνες.
Ωστόσο, ορισμένοι διαδηλωτές θεώρησαν αυτό το βήμα ανεπαρκές και επιδιώκουν να αυξήσουν την πίεση στον Μακρόν.
Άλλοι είδαν την εστίαση στην Παλαιστίνη σε αυτή τη συμβολικά σημαντική πλατεία ως έναν σκόπιμο τρόπο για να μεταδώσουν ένα ισχυρό μήνυμα.
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και να μην φωνάζουμε ‘Λευτεριά στην Παλαιστίνη’», είπε ένας φοιτητής στη διαδήλωση.
