Η αστυνομία επενέβη σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι, για να απομακρύνει δεκάδες διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν μια κινητοποίηση αλληλεγγύης στη Γάζα κι οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει σε ένα προαύλιο χώρο στο εσωτερικό του ιδρύματος, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Περίπου 50 διαδηλωτές οδηγήθηκαν στο εξωτερικό του κτιρίου κατόπιν απομακρύνθηκαν κατά ομάδες, πλαισιωμένοι από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, λίγες ημέρες αφότου μια κινητοποίηση αμαυρώθηκε από επεισόδια σε ένα άλλο διάσημο πανεπιστήμιο της γαλλικής πρωτεύουσας το Sciences Po Paris.

«Ήμασταν περίπου 50 άνθρωποι, όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έφθασαν τρέχοντας στο εσωτερικό του προαύλιου χώρου. Η εκκένωση ήταν αρκετά βίαιη, με περίπου 10 ανθρώπους να σέρνονται στο έδαφος, όμως δεν έγιναν συλλήψεις», δήλωσε ο Ραμί, ηλικίας 20 ετών, ένας φοιτητής ιστορίας στη Σορβόνη.

«Μας συνόδευσαν προς την έξοδο και κατόπιν μας κατεύθυναν προς την οδό Σεν Ζακ όλους μαζί», συμπλήρωσε.

French students are being forcefully evicted from Sorbonne University in Paris by the police. Pro-Palestinian demonstrators have set up tents in the university courtyard, rallying with chants like “Gaza, Sorbonne is with you.” These protests, mirroring similar actions at Science… pic.twitter.com/T4pjpiRSsq

— red. (@redstreamnet) April 29, 2024