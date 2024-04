Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες, Τρίτη, καθώς κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια σε ολόκληρες τις ΗΠΑ με αίτημα να σταματήσουν οι θάνατοι αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ολοένα και μεγαλύτερες διαδηλώσεις δείχνουν ότι στις ΗΠΑ – ιστορικά τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ – βαθαίνει η δυσαρέσκεια για την τροπή που έχει πάρει ο πόλεμος.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές διακόπτουν εδώ και μήνες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ενώ τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα πανεπιστήμια έχουν στηθεί μικροί καταυλισμοί με σκηνές από τους διαδηλωτές, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο εβραίοι όσο και μουσουλμάνοι, όπου φιλοξενούνται διαδογματικές προσευχές, ομιλίες ή μουσικές παραστάσεις.

Χθες στο Μπρούκλιν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών, με το Συμβούλιο Αμερικανο- Ισλαμικών Σχέσεων να επικρίνει τη χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης καταγγέλλοντας ότι υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία.

