Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ιταλία προτίθεται να αναγνωρίσει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.
«Στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, θα στηρίξουμε με αποφασιστικότητα τη διακήρυξη στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τον τερματισμό των συγκρούσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μέχρι σήμερα, η ιταλική κυβέρνηση είχε εκφράσει σταθερά την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών, τονίζοντας ωστόσο ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στην παρούσα συγκυρία θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες.
🇮🇹🇵🇸INFO | « Nous sommes prêts à envoyer l’armée italienne dans une nouvelle mission militaire de l’ONU pour bâtir l’État palestinien », a annoncé Antonio Tajani, ministre italien des affaires étrangères. pic.twitter.com/kjZvAK53OX
— Citizen Média 🗞 (@CitizenMediaFR) September 16, 2025
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, στη διακήρυξη που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στον ΟΗΕ, γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Χαμάς οφείλει να παύσει να ασκεί εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή, με τη συνδρομή και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, στο πλαίσιο του στόχου για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».
