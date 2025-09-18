Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ιταλία προτίθεται να αναγνωρίσει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, θα στηρίξουμε με αποφασιστικότητα τη διακήρυξη στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τον τερματισμό των συγκρούσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα, η ιταλική κυβέρνηση είχε εκφράσει σταθερά την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών, τονίζοντας ωστόσο ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στην παρούσα συγκυρία θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, στη διακήρυξη που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στον ΟΗΕ, γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Χαμάς οφείλει να παύσει να ασκεί εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή, με τη συνδρομή και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, στο πλαίσιο του στόχου για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».