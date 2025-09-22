Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, περιμετρικά του ΟΗΕ εν αναμονή της άφιξης των ηγετών και υψηλών αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αφιχθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών που περιλαμβάνει συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, με επενδυτές, με εκπροσώπους οργανώσεων και μελών της ελληνικής και της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, συζητήσεις με κορυφαίες δεξαμενές σκέψης και συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια.

Η πρώτη παρέμβαση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, ενώ η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας -που ασκεί καθήκοντα προέδρου Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο- με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της Παρασκευής θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Συναντήσεις με Επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Iλχάμ Αλίγιεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ- Σάρα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ακόμα, ο πρωθυπουργός, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA).

Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?» και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Γ.Σ ΟΗΕ: Το πρόγραμμα Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αφίχθη στη Ν. Υόρκη το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), ο οποίος θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό σε σειρά συναντήσεων και θα ακολουθήσει παράλληλα το δικό του πρόγραμμα με επίσης πλούσια ατζέντα επαφών και συναντήσεων.

Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων και επαφών του Υπουργού Εξωτερικών θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής Επετείου ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο οποίο η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία το 2025.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026 και προτεραιότητες της θητείας της είναι η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις και η θαλάσσια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου, υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ