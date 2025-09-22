Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Tι δήλωσε η Λίβιτ για την οπτική Τραμπ ως προς την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

«Σχετικά με όλα αυτά τα δυτικά κράτη τα οποία αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής: διαφωνεί με αυτή την απόφαση. Το είπε και στο Ηνωμένο Βασίλειο δίπλα στον φίλο του τον πρωθυπουργό Στάρμερ» ανέφερε η Κάρολαϊν Λίβιτ. «Θεωρεί ότι δεν συμβάλλει σε τίποτα στην απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα» πρόσθεσε.

«Δεν συμβάλλει σε τίποτα στον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και στο τέλος αυτού του πολέμου. Ειλικρινά, πιστεύει ότι αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς. Πιστεύει πως είναι περισσότερο λόγια παρά αρκετή δράση από κάποιους από τους φίλους μας και συμμάχους και θα τον ακούσετε να το λέει και ο ίδιος αύριο από το βήμα του ΟΗΕ» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην πάγια θέση των ΗΠΑ.

Πάγια η θέση των ΗΠΑ πως η κατάπαυση του πυρός με ταυτόχρονη απελευθέρωση των ομήρων βοηθά τη Χαμάς

Tην Πέμπτη οι ΗΠΑ έκαναν χρήση του δικαιώματος του βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα απαιτούσε άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την άρση όλων των περιορισμών από το Ισραήλ στην παροχή βοήθειας στην Γάζα.

Το ψήφισμα που υποβλήθηκε από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – ανάμεσά τους και την Ελλάδα – έλαβε 14 ψήφους υπέρ. Ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με την επίθεση στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός. από το 1970 έως το 2024, οι ΗΠΑ έχουν κάνει 87 χρήση του βέτο, τις 49 για το Ισραήλ.

Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, η εκπρόσωπος Μόργκαν Ορτάγκους δήλωσε ότι η αντίθεση της Ουάσιγκτον στο ψήφισμα «δεν θα προκαλέσει έκπληξη», καθώς το ψήφισμα δεν καταδικάζει τη Χαμάς ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί. Το κείμενο επίσης «νομιμοποιεί εσφαλμένα τις ψευδείς αφηγήσεις που ωφελούν τη Χαμάς, οι οποίες δυστυχώς έχουν βρει απήχηση σε αυτό το Συμβούλιο», είπε.

«Αυτό το ψήφισμα αρνείται επίσης να αναγνωρίσει και επιδιώκει να επιστρέψει σε ένα αποτυχημένο σύστημα που επέτρεψε στη Χαμάς να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί σε βάρος των πολιτών που έχουν ανάγκη».