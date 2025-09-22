Live η ομιλία Μακρόν στον ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ζήτημα
Στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους προχωρά η Γαλλία κατά τη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Γάζα.
Η Γαλλία προχωρά και επίσημα στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι οι πρώτοι ομιλητές, ακολουθούμενοι από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στη συνέχεια από άλλους παγκόσμιους ηγέτες.
Τα τρία τέταρτα των μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος
Προηγήθηκε, πριν την έναρξη της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδάς και την Πορτογαλία.
Το παράδειγμα της Γαλλίας ακολουθούν, στη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ, οι εξής χώρες: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο και Μάλτα.
Σημειώνεται ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη ένα παλαιστινιακό κράτος.
