ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:15

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Οι ανακοινώσεις της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ανδόρας και του Μονακό την Δευτέρα ήρθαν μια μέρα μετά την αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Πορτογαλία, σε μια προσπάθεια να σωθεί η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών.

Όμως το Ισραήλ, με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ επεκτείνει ραγδαία τους εποικισμούς του στη Δυτική Όχθη και η ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, με την επιβολή ανθρωπογενή λιμού,εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων, εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε πως είναι έτοιμος για αναγνώριση της Παλαιστίνης σημειώνοντας ότι «ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει μια ανθρωπιστική καταστροφή ανυπόφορης κλίμακας, και το Ισραήλ επεκτείνει τη στρατιωτική του επίθεση. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Το Ισραήλ πρέπει να αλλάξει πορεία τώρα».

«Γι’ αυτό λέω σήμερα ότι το κλειδί για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν πρέπει πλέον να βρίσκεται στα χέρια της ισραηλινής κυβέρνησης. (…) Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στα χέρια τους. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να γίνουν κύριοι του δικού τους πεπρωμένου. Ως εκ τούτου, η Δανία είναι έτοιμη να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις».

Η υπουργός Εξωτερικών της Ανδόρας, Ίμα Τορ Φάους.

«Η κατάσταση στη Γάζα έχει καταστεί αφόρητη» υποστηρίζει η Ανδόρα

«Η κατάσταση στη Γάζα έχει καταστεί αφόρητη», δήλωσε η Ίμα Τορ Φάους, υπουργός Εξωτερικών της Ανδόρας, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει παρεμποδιστεί σοβαρά, η πείνα αποτελεί όπλο πολέμου και οι αναγκαστικές εκτοπίσεις έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις».

Αντιμέτωπη με αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και την ανάγκη να εξασφαλιστεί μόνιμη λύση στην σύγκρουση. «Η μόνη αξιόπιστη λύση για την έξοδο από αυτόν την σύγκρουση είναι η λύση των δύο κρατών», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή της ενέκρινε την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Ο Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε την 7η Οκτωβρίου και τη Χαμάς

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, απευθυνόμενος στη διάσκεψη μέσω βιντεοσύνδεσης, αφού η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε αυτόν και σε άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να εποπτεύσει μια ενωμένη Παλαιστίνη χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, είπε.

«Υπερήφανη» δηλώνει η Μάλτα για την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης

«Θα ήθελα να ξεκινήσω δηλώνοντας σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Δημοκρατία της Μάλτας είναι περήφανη που επιβεβαιώνει την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Αμπέλα.

«Το κάνουμε αυτό, όχι ως επίθεση κατά του κράτους του Ισραήλ, αλλά ως απόδειξη της συγκεκριμένης δέσμευσής μας για μια πραγματική και ειρηνική λύση δύο κρατών, ως τη μόνη λύση που θα εξασφαλίσει το μέλλον και των δύο λαών. Η Μάλτα είναι εξίσου κατηγορηματική στην υποστήριξή της για το δικαίωμα του Ισραήλ να συνυπάρχει με ένα δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Ποτέ ξανά η λύση των Δύο Κρατών, δεν ήταν τόσο μακρινή

«Σπάνια η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών έχει φανεί πιο μακρινή από ό,τι σήμερα, και όμως ποτέ η διεθνής βούληση για την επίτευξή της δεν έχει καταστεί πιο ενωμένη», δήλωσε ο Λουκ Φρίντεν, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ανακοινώνοντας ότι «από σήμερα, το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

«Η πραγματική ειρήνη, η διαρκής ειρήνη χτίζεται βήμα βήμα», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η αναγνώριση θα αποτελέσει «ένα μήνυμα προς τις θλιμμένες οικογένειες, τα παιδιά που έχουν ελπίδα και όλους όσους δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει την προσπάθεια».

Το Βέλγιο αναγνωρίζει την Παλαιστίνη υπό όρους

Ο Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρωθυπουργός του Βελγίου, δήλωσε ότι η χώρα του «στέλνει σήμερα ένα ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα στον κόσμο, προσχωρώντας στην ομάδα των χωρών που ανακοινώνουν την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης στο περιθώριο της εβδομάδας κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Βέλγιο θα προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης μόνο όταν όλοι οι όμηροι έχουν απελευθερωθεί και όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Χαμάς, έχουν απομακρυνθεί από τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Αξίζει στους Παλαιστίνιους να έχουν ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος λέει το Μονακό

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό ανέφερε πως αξίζει στους Παλαιστίνιους να έχουν ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος.

«Σήμερα», δήλωσε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό, «θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στην ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά και να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως κράτος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι που κάνω εδώ μπροστά σας τώρα».

«Χωρίς δράση, η κρίση θα αφήσει σημάδια για γενιές, τροφοδοτώντας τον εξτρεμισμό»

Ο Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σοούζα, πρόεδρος της Πορτογαλίας, αναγνώρισε επίσημα το «Κράτος της Παλαιστίνης ως κυρίαρχο κράτος με πλήρη δικαιώματα», αντανακλώντας την πεποίθηση ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνοντας ότι χωρίς δράση, η κρίση θα αφήσει σημάδια για γενιές, τροφοδοτώντας τον εξτρεμισμό, ζήτησε ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και άμεση κατάπαυση του πυρός. Τονίζοντας ότι η αναγνώριση δεν είναι μια μεμονωμένη χειρονομία, αλλά μέρος μιας μακροχρόνιας θέσης, δήλωσε: «Το μήνυμά μας είναι σαφές: η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι αναγνώριση της ίδιας της ειρήνης – τώρα, σήμερα. Αύριο θα ήταν πολύ αργά».

Η ιστορία θα μας κρίνει λέει ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προτείνει στον ΟΗΕ να χορηγήσει ιδιότητα πλήρες μέλους στο Κράτος της Παλαιστίνης και ζητά την άμεση λήψη μέτρων για να σταματήσει η γενοκτονία, προειδοποιώντας:

«Η ιστορία θα μας κρίνει και θα είναι ανελέητη με όσους παρέμειναν σιωπηλοί και έκαναν τα στραβά μάτια».

Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους αποτελεί ήττα της Χαμάς λέει ο Μακρόν

O Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «Η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού, τα οποία η Γαλλία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή και στα οποία παραμένει εξίσου προσηλωμένη. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα φέρει την ειρήνη στο Ισραήλ».

Συμπλήρωσε ότι «η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί ήττα για τη Χαμάς και για όλους όσους τροφοδοτούν το αντισημιτικό μίσος, τις αντισιωνιστικές εμμονές και επιδιώκουν την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Commodities
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

