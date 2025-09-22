Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό ανέφερε πως αξίζει στους Παλαιστίνιους να έχουν ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος.

Ο μονάρχης του Μονακό πρόσθεσε πως ταυτόχρονα σήμερα ήθελε να υπογραμμίσει το αναφαίρετο δικαίωμα του Ισραήλ στην ύπαρξη και πως επίσης «επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως κράτος κάτω από την σκέπη του Διεθνές Δίκαιου».

Πριν το Μονακό, η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης

«Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», διακήρυξε από τον ΟΗΕ ο προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μία μέρα μετά την προαναγγελία της ιστορικής αυτής απόφασης.

«Πιστή στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε καταχειροκροτούμενος από πολλούς διπλωμάτες, αλλά απουσία εκπροσώπου από το Ισραήλ.

«Η Γαλλία δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το Ισραήλ όταν διακυβεύεται η ασφάλειά του. Αυτή η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι μια ήττα για τη Χαμάς, όπως και για τους αντισημίτες και τους αντισιωνιστές», πρόσθεσε. «Αυτή η αναγνώριση ανοίγει τον δρόμο για χρήσιμες διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε και «φέρνει τη φιλοδοξία να σπάσει ο κύκλος της βίας».

O Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του στη διάρκεια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό, λέγοντας: «Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα. «Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την κατανοήσουμε».