Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Τέσσερις μεγάλες χώρες της Δύσης αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κράτος την Κυριακή: η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία, ενώ το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και η Γαλλία, με το Ισραήλ να εκφράζει την οργή του για τις αποφάσεις.

Το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, αν και απειλεί με αντίποινα για τις αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης

Σήμερα, άλλωστε, διεξάγεται η διεθνής σύνοδος για την Παλαιστίνη και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία όπου και θα ψηφιστεί σχετική διακήρυξη, όπως έχει γίνει γνωστό.

Το Παρίσι έχει ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου και θεωρείται δεδομένο ότι σε αυτή θα κυριαρχήσει το ζήτημα του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Οργή Νετανιάχου

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu said there will be no Palestinian state, adding the act of recognition made by the leaders of Britain, Canada, Australia and Portugal acts as a ‘huge reward to terrorism’ following the attack of October 7, 2023 https://t.co/AzredOMtYN pic.twitter.com/7kecbufcnf — Reuters (@Reuters) September 22, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απείλησε ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ θα έρθει μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με ό,τι έχει ανακοινωθεί, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ταχθεί κατά της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ενώ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, χαρακτήρισε «γενοκτονία» την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Δύο ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, ο υπουργός Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησαν να προσαρτηθεί η κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο Ισραήλ.

Ο πρώτος δήλωσε ότι θα το προτείνει στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich on Sunday called for Israel’s annexation of the West Bank following an announcement by the UK, Canada, and Australia that they will recognize a Palestinian state «The only response to this… pic.twitter.com/i2ATjHeZ9p — The New Region (@thenewregion) September 21, 2025

Καλωσόρισαν τις αποφάσεις οι Παλαιστίνιοι – Ζητά άμεσα μέτρα κατά του Ισραήλ η Χαμάς

«Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (σ.σ. Ισραήλ) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Η Χαμάς, σε άλλη ανακοίνωσή της, ζήτησε να υπάρξουν «συγκεκριμένα μέτρα» που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ζητά τον άμεσο τερματισμό «του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η αναγνώριση θα συμβάλει στο να ανοίξει ο δρόμος για «το κράτος της Παλαιστίνης να ζήσει δίπλα στο κράτος του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας».

«Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του και είναι ελεύθερος να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στην δοκιμασία που περνάνε και ο ρόλος της Βρετανίας τώρα είναι ακριβώς αυτός», δήλωσε στο Reuters ο Σαράφ Αλ Τάρντα, Παλαιστίνιος κάτοικος της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη.

«Ένας τρόπος να σώσουν την υπόληψή τους οι Δυτικοί ηγέτες;»

Το Al Jazeera, σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του, αναρωτιέται εάν οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης γίνονται για να «σώσουν την υπόληψή τους» οι Δυτικοί ηγέτες που εδώ και δύο χρόνια, στην ουσία, δεν έχουν κινηθεί απέναντι στο Ισραήλ που έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους.

Αναλυτές δήλωσαν στο γνωστό μέσο ότι οι αναγνωρίσεις είναι ένα μικρό, συμβολικό βήμα στη συνεχιζόμενη ταπείνωση, δολοφονία και εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, αν και έχει κάποιο βάρος.

«Η αναγνώριση έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ την έχουν μέχρι στιγμής κρατήσει σε αναμονή μέχρι την ημέρα μετά τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας», δήλωσε ο Ρίντα Αμπού Ρας, Παλαιστίνιος πολιτικός επιστήμονας, στο AJ.

«Έχει σημασία επειδή αυτές οι χώρες διέρρηξαν τις ισορροπίες. Όσον αφορά τον αντίκτυπό τους (σ.σ. των αναγνωρίσεων), το Ισραήλ βρίσκεται σε μεγαλύτερη απομόνωση, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό», πρόσθεσε.

Ο Αμπού Ρας επισήμανε ότι οι ηγέτες των χωρών που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ανταποκρίθηκαν «σε μυριάδες εσωτερικές πιέσεις στις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης από φιλοϊσραηλινές ομάδες που έχουν δεσμούς με τα κατεστημένα κόμματα, την ίδια στιγμή που ένας αυξανόμενος αριθμός ψηφοφόρων ζητά κρατική δράση και κυρώσεις για να σταματήσει η γενοκτονία».

«Αυτό συμβαίνει τώρα λόγω των αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων που ασκούνται σε αυτές τις κεντροαριστερές κυβερνήσεις», δήλωσε ο Αμπού Ρας.

«Προσπαθούν να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι χρειάζονται πρακτικά μέτρα κατά του Ισραήλ για να αναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμό του στη Γάζα.

Άλλωστε, την ίδια μέρα με τις αναγνωρίσεις, τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 37 από αυτούς σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαία εισβολή από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

«Εφ’ όσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως κυρώσεις, εμπάργκο όπλων και την εφαρμογή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην κατεχόμενη Παλαιστίνη με μια συμμαχία δυνάμεων από τη διεθνή κοινότητα για την ανακούφιση των δεινών του λαού, παραμένω απαισιόδοξος», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κρις Οσιέκ, ανεξάρτητος ερευνητής που έχει συμβάλει σε έρευνες της Forensic Architecture και της Bellingcat για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι δέχονται αυξανόμενη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, αλλά και από τους εγχώριους πληθυσμούς, να κάνουν κάτι», είπε ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα.

«Αυτός είναι, νομίζω, ο τρόπος τους να κάνουν κάτι ή να πουν ότι έκαναν κάτι, χωρίς να αναλάβουν ουσιαστική δράση», υποστήριξε ο ίδιος.

Ωστόσο, η αναγνώριση της Παλαιστίνης σημαίνει ότι οι τέσσερις χώρες μπορούν πλέον να συνάψουν συνθήκες με την παλαιστινιακή κυβέρνηση και να διορίσουν πρέσβεις με πλήρη δικαιοδοσία, όπως τονίζει το Al Jazeera.