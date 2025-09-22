newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:30

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΚείμενοΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Τέσσερις μεγάλες χώρες της Δύσης αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κράτος την Κυριακή: η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία, ενώ το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και η Γαλλία, με το Ισραήλ να εκφράζει την οργή του για τις αποφάσεις.

Το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, αν και απειλεί με αντίποινα για τις αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης

Σήμερα, άλλωστε, διεξάγεται η διεθνής σύνοδος για την Παλαιστίνη και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία όπου και θα ψηφιστεί σχετική διακήρυξη, όπως έχει γίνει γνωστό.

Το Παρίσι έχει ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου και θεωρείται δεδομένο ότι σε αυτή θα κυριαρχήσει το ζήτημα του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Οικογένειες Παλαιστινίων εκτοπίζονται από την πόλη της Γάζας μετά την έναρξη της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

Οργή Νετανιάχου

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απείλησε ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ θα έρθει μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με ό,τι έχει ανακοινωθεί, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ταχθεί κατά της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ενώ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, χαρακτήρισε «γενοκτονία» την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Δύο ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, ο υπουργός Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησαν να προσαρτηθεί η κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο Ισραήλ.

Ο πρώτος δήλωσε ότι θα το προτείνει στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Καλωσόρισαν τις αποφάσεις οι Παλαιστίνιοι – Ζητά άμεσα μέτρα κατά του Ισραήλ η Χαμάς

«Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (σ.σ. Ισραήλ) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Η Χαμάς, σε άλλη ανακοίνωσή της, ζήτησε να υπάρξουν «συγκεκριμένα μέτρα» που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ζητά τον άμεσο τερματισμό «του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι η αναγνώριση θα συμβάλει στο να ανοίξει ο δρόμος για «το κράτος της Παλαιστίνης να ζήσει δίπλα στο κράτος του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας».

«Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του και είναι ελεύθερος να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στην δοκιμασία που περνάνε και ο ρόλος της Βρετανίας τώρα είναι ακριβώς αυτός», δήλωσε στο Reuters ο Σαράφ Αλ Τάρντα, Παλαιστίνιος κάτοικος της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη.

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας εξαιτίας της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

«Ένας τρόπος να σώσουν την υπόληψή τους οι Δυτικοί ηγέτες;»

Το Al Jazeera, σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του, αναρωτιέται εάν οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης γίνονται για να «σώσουν την υπόληψή τους» οι Δυτικοί ηγέτες που εδώ και δύο χρόνια, στην ουσία, δεν έχουν κινηθεί απέναντι στο Ισραήλ που έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους.

Αναλυτές δήλωσαν στο γνωστό μέσο ότι οι αναγνωρίσεις είναι ένα μικρό, συμβολικό βήμα στη συνεχιζόμενη ταπείνωση, δολοφονία και εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, αν και έχει κάποιο βάρος.

«Η αναγνώριση έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ την έχουν μέχρι στιγμής κρατήσει σε αναμονή μέχρι την ημέρα μετά τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας», δήλωσε ο Ρίντα Αμπού Ρας, Παλαιστίνιος πολιτικός επιστήμονας, στο AJ.

«Έχει σημασία επειδή αυτές οι χώρες διέρρηξαν τις ισορροπίες. Όσον αφορά τον αντίκτυπό τους (σ.σ. των αναγνωρίσεων), το Ισραήλ βρίσκεται σε μεγαλύτερη απομόνωση, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό», πρόσθεσε.

Ο Αμπού Ρας επισήμανε ότι οι ηγέτες των χωρών που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ανταποκρίθηκαν «σε μυριάδες εσωτερικές πιέσεις στις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης από φιλοϊσραηλινές ομάδες που έχουν δεσμούς με τα κατεστημένα κόμματα, την ίδια στιγμή που ένας αυξανόμενος αριθμός ψηφοφόρων ζητά κρατική δράση και κυρώσεις για να σταματήσει η γενοκτονία».

«Αυτό συμβαίνει τώρα λόγω των αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων που ασκούνται σε αυτές τις κεντροαριστερές κυβερνήσεις», δήλωσε ο Αμπού Ρας.

«Προσπαθούν να σώσουν την υπόληψή τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ποιες χώρες και πότε έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Από τον κατάλογο απουσιάζει η Πορτογαλία, η οποία ήταν η τελευταία χρονικά χώρα που το έκανε, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι χρειάζονται πρακτικά μέτρα κατά του Ισραήλ για να αναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμό του στη Γάζα.

Άλλωστε, την ίδια μέρα με τις αναγνωρίσεις, τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 37 από αυτούς σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαία εισβολή από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

«Εφ’ όσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως κυρώσεις, εμπάργκο όπλων και την εφαρμογή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην κατεχόμενη Παλαιστίνη με μια συμμαχία δυνάμεων από τη διεθνή κοινότητα για την ανακούφιση των δεινών του λαού, παραμένω απαισιόδοξος», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κρις Οσιέκ, ανεξάρτητος ερευνητής που έχει συμβάλει σε έρευνες της Forensic Architecture και της Bellingcat για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι δέχονται αυξανόμενη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, αλλά και από τους εγχώριους πληθυσμούς, να κάνουν κάτι», είπε ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα.

«Αυτός είναι, νομίζω, ο τρόπος τους να κάνουν κάτι ή να πουν ότι έκαναν κάτι, χωρίς να αναλάβουν ουσιαστική δράση», υποστήριξε ο ίδιος.

Ωστόσο, η αναγνώριση της Παλαιστίνης σημαίνει ότι οι τέσσερις χώρες μπορούν πλέον να συνάψουν συνθήκες με την παλαιστινιακή κυβέρνηση και να διορίσουν πρέσβεις με πλήρη δικαιοδοσία, όπως τονίζει το Al Jazeera.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο