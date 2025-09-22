newspaper
Ιταλία: Απεργία ενάντια στη «γενοκτονία στη Γάζα»
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Ιταλία: Απεργία ενάντια στη «γενοκτονία στη Γάζα»

Η απεργία στην Ιταλία, που κήρυξε η Ένωση Συνδικάτων Βάσης (USB) σε ένδειξη συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό,  αφορά όλους τους κλάδους, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σύνταξη
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Σε 24ωρη γενική απεργία, με σύνθημα «Blocchiamo tutto» («Σταματάμε τα πάντα»), προχωρούν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στην Ιταλία, με κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (Unione Sindacale di Base-USB), και των συνδικαλιστικών οργανώσεις CUB, ADL και SGB. Η απεργία, σε ένδειξη συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό,  αφορά όλους τους κλάδους, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, αλλά και σε λιμάνια, τρένα ταξί και πλοία. Πρόκειται για γενική απεργία «κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και την παροχή όπλων στο Ισραήλ» και κατά «της οικονομίας που βασίζεται στον πόλεμο και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ.

Την περασμένη Παρασκευή, πάντα με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στην Γάζα, απέργησαν τα μέλη το ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.

Από την απεργία που κήρυξε το Cgil στις 19 Σεπτεμβρίου

Ιταλία – USB: Απεργία σήμερα και συγκεντρώσεις σε 80 πόλεις

Τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης» ανακοίνωσαν ότι έχουν προγραμματισθεί πορείες και συγκεντρώσεις σε ογδόντα, συνολικά, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, από την Ρώμη, μέχρι την Γένοβα, την Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Μπάρι. Οι διοργανωτές αναμένουν «ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων». Στη Ρώμη, το πλήθος θα συγκεντρωθεί για να «παραλύσει» την πρωτεύουσα στο Palazzo Chigi, ενώ συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί ακόμη στο Τορίνο, στη Γένοβα, στο Μιλάνο, το Μπάρι, την Κατάνια κ.α.

Στόχος είναι να σταματήσει άμεσα κάθε σχέση με «το κράτος – τρομοκράτη Ισραήλ», να διακοπεί το εμπόριο και η πώληση όπλων καθώς και να εκφραστεί η στήριξη στην αποστολή Global Sumud Flotilla που μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα. «Στέλνουμε μήνυμα στους Παλαιστίνιους ότι δεν μένουμε απαθείς», δηλώνει η USB σε ανακοίνωσή της και προσθέτει ότι «η Ιταλία πρέπει να αντιδράσει στην αδιαμφισβήτητη γενοκτονία», κατηγορώντας την ιταλική κυβέρνηση και την ΕΕ για συνενοχή.

Την αλληλεγγύη του στη σημερινή κινητοποίηση έχει εκφράσει και το ΠΑΜΕ.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

