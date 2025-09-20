Δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης στο Σύνταγμα
Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα.
Με φωνές αλληλεγγύης και πανό για την Παλαιστίνη, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σύνταγμα.
Το κάλεσμα έγινε από το MarchtoGaza Greece, την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, την Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, το BDS Greece και την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Οι συμμετέχοντες διατράνωσαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και απαίτησαν τερματισμό των πολεμικών ενεργειών.
Το κάλεσμα των διοργανωτών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανοιχτή γενοκτονία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται, νοσοκομεία και σχολεία βομβαρδίζονται, εκατομμύρια άμαχοι ζουν αποκλεισμένοι χωρίς τροφή, νερό και φάρμακα».
«Την ίδια ώρα, η Παλαιστίνη αντιστέκεται περήφανα και το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει. Οι πιέσεις για κυρώσεις καταφέρνουν αποτελέσματα ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες: εμπάργκο όπλων και ενέργειας από τη Σλοβενία, σχεδιασμός εμπορικού εμπάργκο από την Ιρλανδία, επίσημες ανακοινώσεις για εμπάργκο όπλων από την Ισπανία. Σε όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις, όπως της Βραζιλίας και της Κολομβίας επιβάλλουν επίσης κυρώσεις, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται ενάντια στη συνενοχή, με διακοπή ακαδημαϊκών δεσμών σε πανεπιστήμια, διακοπή επενδύσεων από ασφαλιστικά ταμεία, διακοπή σχέσεων από δήμους. Ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ απειλούν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος- κάνοντας όμως ότι μπορούν για να μην μείνει τίποτα για να αναγνωριστεί ως κράτος».
«Ανταποκρινόμαστε στα καλέσματα που απευθύνουν εκείνες τις μέρες η Παλαιστινιακή κοινωνία για κλιμάκωση του αγώνα για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ με το σύνθημα #DisruptComplicity και του Global Sumud Flotilla με σύνθημα #SoundTheAlarmForGaza για στήριξη του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης.
Δεν μένουμε αδρανείς. Κλιμακώνουμε την πίεση για να σταματήσει η γενοκτονία και να τερματιστεί η ελληνική συνενοχή.
Απαιτούμε:
- Καθολικό εμπάργκο όπλων και διακοπή στρατιωτικής συνεργασίας
- Κυρώσεις (εμπορικές, οικονομικές, ακαδημαϊκές, αθλητικές κλπ).
- Διακοπή όλων των συνεργασιών με το Ισραήλ μέχρι να τερματιστεί η κατοχή και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
- Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους».
