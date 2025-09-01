Global Sumud Flotilla: Με ελληνική συμμετοχή ο στόλος που πλέει προς τη Γάζα

Η συλλογικότητα March to Gaza Greece ανακοίνωσε ότι θα στείλει δικό της καράβι στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης που σάλπαρε χθες από τη Βαρκελώνη και στην οποία συμμετέχουν πληρώματα και πλοία από 44 χώρες.

«Σε αυτήν τη ζοφερή πραγματικότητα, το Global Sumud Flotilla συνεχίζει και αναγεννά μια υπόσχεση: ότι οι λαοί μπορούν να δράσουν εκεί όπου οι κυβερνήσεις συναινούν στο έγκλημα. Ότι μπορούμε να πράξουμε, να σπάσουμε τον αποκλεισμό, να δώσουμε φωνή σε όσους θέλουν να τους κάνουν αόρατους», τονίζει το March to Gaza.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα διεθνής πρωτοβουλία επιχειρεί να δώσει φωνή στους Παλαιστινίους και να σπάσει τον πολυετή αποκλεισμό.

«Οι λαοί μπορούν να δράσουν εκεί όπου οι κυβερνήσεις συναινούν στο έγκλημα», τονίζει το March to Gaza Greece, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συνέχεια και αναγέννηση μιας υπόσχεσης που δόθηκε το 2008.

«Όλα τα μάτια στη Γάζα»

Η ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει με καράβι που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, καθώς και με μέλη σε άλλα διεθνή σκάφη. Λεπτομέρειες για το ελληνικό καράβι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές για λόγους ασφάλειας του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία: «Όσον αφορά το ελληνικό καράβι, θα θέλαμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούμε όμως, τουλάχιστον άμεσα, για δύο λόγους: ο πρώτος είναι η διαρκής συμμαχία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ και τα προσκόμματα (γραφειοκρατικά ή άλλα) που πιθανότατα θα θέσει στον απόπλου του καραβιού και της αποστολής. Ζητάμε από τον κόσμο της αλληλεγγύης να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση να μην εμποδίσει τον απόπλου και να εγγυηθεί την ασφάλεια της διέλευσης. Ο δεύτερος είναι η διαρκής τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ παγκοσμίως. Το κράτος-τρομοκράτης έχει επιχειρήσει σε πολλά σημεία του πλανήτη, αδιαφορώντας πλήρως για το διεθνές δίκαιο και θεωρώντας ότι η διεθνής ασυλία που απολαμβάνει του επιτρέπει να επιτίθεται και να στοχοποιεί».