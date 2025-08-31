Πλήθος κόσμου στη μεγάλη συναυλία στα Προπύλαια για τη στήριξη του Global Sumud Flotilla – Δείτε live
Πλήθος κόσμου παραβρίσκεται στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιείται στα Προπύλαια για τη στήριξη του Global Sumud Flotilla, του κινήματος που θα επιχειρήσει να σπάσει το μπλόκο του Ισραήλ στη Γάζα, με τον απόπλου πλοίων από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα.
Στην συναυλία συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Los Tre, Δημήτρης Μητσοτάκης, Sandazhinia, Νένα Βενετσάνου, Αργυρώ Καπαρού, Σταύρος Σιόλας, RATIONALISTAS, Νίκος Ξύδης, Πάνος Βλάχος, Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ), Σπύρος Γραμμένος, Κωνσταντίνος Πουλής, Lost Bodies, Sourloulou, Aggelina, Εισβολέας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πύρινη Λαίλαπα, Αλεξάνδρα Μάγκου. Στην ορχήστρα οι: Αντωνία Τσολάκη, Νίκος Ξύδης, Αλέξανδρος Κούρος, Ηρακλής Παχίδης.
Στον χώρο συγκεντρώνονται και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν στα πλοία που θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να δοθούν στον παλαιστινιακό λαό.
Της συναυλίας προηγήθηκαν ομιλίες ακτιβιστών που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού καθώς και εκπροσώπων παλαιστινιακών οργανώσεων.
«Την Κυριακή 31 Αυγούστου, δεκάδες σκάφη με πληρώματα από 44 χώρες ενώνονται στον παγκόσμιο στόλο του Global Sumud Flotilla και σαλπάρουν από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τη Γάζα για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Στα πλαίσια του παγκόσμιου καλέσματος για δράσεις στήριξης και ορατότητας του στόλου, καλούμε σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 19:30 για την εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος και τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης» ανέφερε το κάλεσμα.
Δείτε live τη συναυλία:
