Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ισραηλινοί υπουργοί καταστρώνουν σχέδια για την κράτηση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla σε «συνθήκες που εφαρμόζονται σε τρομοκράτες», όπως γράφει το ισραηλινό μέσο Israel Hayom.

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες, κατάσχεση των πλοίων τους και μετατροπή αυτών σε αστυνομικούς πόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 200 ακτιβιστές από 44 χώρες θα ξεκινήσουν από τέσσερις βασικούς κόμβους: Βαρκελώνη, Σικελία, Ελλάδα και Τυνησία. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο στολίσκο που έχει ποτέ κατευθυνθεί προς το Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία όχι μόνο διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά.

Η στρατηγική του Μπεν-Γκβίρ προβλέπει κράτηση στις φυλακές Κτζιότ και Δάμον (για γυναίκες) χωρίς τηλεόραση ή ραδιόφωνο, με περιορισμένα γεύματα και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αντί για απλή διανυκτέρευση. Η βάση για την αυστηρή κράτηση είναι η παράνομη είσοδος σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη, καθώς και συνδέσεις των ακτιβιστών με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Επιπλέον, η στρατηγική περιλαμβάνει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου και τη μετατροπή τους σε αστυνομικά μέσα, για να δημιουργηθεί μια ναυτική δύναμη που θα συμμετάσχει σε μελλοντικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ήδη νομική βάση που επιτρέπει τέτοιες κατασχέσεις, σύμφωνα με την δημοσίευση του Israel Hayom.

Η προηγούμενη αποστολή της Greta Thunberg χρησιμοποιείται ως παράδειγμα: οι αρχές είχαν αντιμετωπίσει τότε την κατάσταση ήπια, χωρίς διπλωματικά επεισόδια, αλλά σύμφωνα με πηγές κοντά στον Μπεν-Γκβίρ, η στρατηγική αυτή απέτυχε να αποτρέψει νέες προσπάθειες. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, υπολογίζεται ότι η παρατεταμένη κράτηση θα αποθαρρύνει οποιονδήποτε σκεφτεί να επαναλάβει την απόπειρα.

Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περιορισμένη σύσκεψη με τα στελέχη ασφαλείας, την Κυριακή. Η κυβέρνηση στοχεύει με αυτό τον τρόπο να στείλει μήνυμα αποτροπής και να εμποδίσει τον στολίσκο να προκαλέσει νέες εντάσεις στην περιοχή.