Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Κρις Βαν Χόλεν λέει ότι το Ισραήλ αρνήθηκε την άδεια στον ίδιο και στον, επίσης γερουσιαστή, Τζεφ Μέρκλεϊ να συμμετέχουν σε αποστολή της Ιορδανίας που θα έριχνε από αέρος ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα παρά μόνο με το σταγονόμετρο

«Ο Νετανιάχου περιορίζει την είσοδο φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα – τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουν τρόφιμα στους λιμοκτονούντες ανθρώπους εκεί – οπότε η Ιορδανία παραδίδει μέρος της βοήθειας με αεροπορικές ρίψεις», έγραψε ο Βαν Χόλεν στο X.

«Οι Ιορδανοί είπαν ότι ο γερουσιαστής Τζέφ Μέρκλεϊ και εγώ θα μπορούσαμε να επιβιβαστούμε σε μία από αυτές τις πτήσεις για να δούμε την καταστροφή, αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε να δώσει άδεια για την προγραμματισμένη πτήση μας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ είχε επίσης αρνηθεί την είσοδο των δύο στη Γάζα για να «δουν από πρώτο χέρι την καταστροφή» του παλαιστινιακού θύλακα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Netanyahu is restricting aid trucks into Gaza—the best way to get food to starving people there—so Jordan is delivering some with air drops. The Jordanians said @SenJeffMerkley & I could join one of those flights to see the devastation, but Israel denied authorization for our… pic.twitter.com/FMXPbF9HPf — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) August 30, 2025

Τουλάχιστον 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 88 Παλαιστίνιους τις τελευταίες 24 ώρες.

Ανάμεσα στα θύματα, ήταν και 30 που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, άλλοι 421 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τις 63.459, ανάμεσά τους και 11.328 από τότε που το Ισραήλ έσπασε την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα.