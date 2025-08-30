newspaper
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 17:06

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Την ώρα που η Πόλη της Γάζας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού και ακόμη δύο περιοχές βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα επιβραδυνθεί ή ακόμη και θα σταματήσει.

Η δήλωση έγινε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο Associated Press, με τον αξιωματούχο του Ισραήλ να εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη καθώς επεκτείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεστραμμένη πόλη. Επίσης, ότι ο περιορισμός της βοήθειας θα γίνει παράλληλα με την εκκένωση των κατοίκων του βορρά προς τον νότο.

«Ζώνη μάχης»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη κηρύξει την Πόλη της Γάζας «ζώνη μάχης», ισχυριζόμενες ότι είναι προπύργιο της Χαμάς. Επίσης υποστηρίζουν ότι ένα δίκτυο σηράγγων παραμένει σε χρήση παρά τις προηγούμενες μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες, ο στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης.

Η αναστολή παροχής της ελάχιστης ανθρωπιστικής βοήθειας στον βορρά της Γάζας ανακοινώθηκε αφότου έχει ξεκινήσει η εκστρατεία κατάληψης της Πόλης που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να εξαρθρώσει πλήρως τη Χαμάς και θα απελευθερώσει τους ομήρους, αρνούμενος παράλληλα να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας. Παράλληλα, οι ακροδεξιές φωνές της ισραηλινής κυβέρνησης δηλώνουν ότι η Γάζα πρέπει να περιέλθει στα χέρια του Ισραήλ και να κατοικηθεί από Εβραίους εποίκους, εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους.

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας την εγκαταλείπουν για πολλοστή φορά / REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Associated Press δεν κατέστησε σαφές πότε θα ξεκινήσει η παύση της βοήθειας και πότε θα σταματήσουν πλήρως οι αεροπορικές ρίψεις. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας για αρκετές ημέρες σε όλη τη Γάζα. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις αεροπορικές ρίψεις ή τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθεί βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Εκκένωση και ανθρωπιστική κρίση

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντραΐ, προέτρεψε τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η εκκένωσή της είναι «αναπόφευκτη».

Ωστόσο, οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση της πόλης της Γάζας θα επιδεινώσει την τρομερή ανθρωπιστική κρίση. Επίσης, παρά τα μηνύματα του ισραηλινού στρατού, που καλούν τους κατοίκους να φύγουν, από την πόλη έχουν φύγει μόλις 10.000 άνθρωποι σε σύνολο ενός εκατομμυρίου.

Ο λόγος είναι προφανής: δεν έχουν πού να πάνε.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους ασφαλείας, η εκκένωση της πόλης της Γάζας προχωρά πολύ πιο αργά από ό,τι αναμενόταν. Και επιβεβαίωσαν ότι εν όψει της σχεδιαζόμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού, μέσα σε τρεις εβδομάδες, μόλις 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει προς τον νότο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάναν Σπόλιαριτς Έγκερ, η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αδύνατη», ούτε μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

«Είναι αδύνατο μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας να γίνει ποτέ με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε. Και χαρακτήρισε το σχέδιο εκκένωσης «όχι μόνο ανέφικτο αλλά και ακατανόητο».

Κι άλλοι νεκροί από πείνα

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατέγραψε το Σάββατο ακόμη 10 θανάτους «λόγω λιμού και υποσιτισμού» τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τρία παιδιά.

Οι νέοι θάνατοι από λιμό, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την πείνα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα σε 332, συμπεριλαμβανομένων 124 παιδιών.

Συνολικά 54 θάνατοι που σχετίζονται με την πείνα, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν καταγραφεί από τότε που Οργανισμός υπαγόμενος στον ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η Γάζα τελεί σε κατάσταση λιμού.

Ωστόσο, το Ισραήλ διατείνεται ότι δεν υπάρχει πείνα και έχει ζητήσει την ανάκληση της έκθεσης ως «απαράδεκτης και ψευδούς».

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ
Σύμη 30.08.25

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ

«Μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής - και ο Νεκτάριος Σαντορινιός το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπόρνμουθ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Για τον Ζώρα 30.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για «αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
