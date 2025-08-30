Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Την ώρα που η Πόλη της Γάζας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού και ακόμη δύο περιοχές βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα επιβραδυνθεί ή ακόμη και θα σταματήσει.

Η δήλωση έγινε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο Associated Press, με τον αξιωματούχο του Ισραήλ να εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη καθώς επεκτείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεστραμμένη πόλη. Επίσης, ότι ο περιορισμός της βοήθειας θα γίνει παράλληλα με την εκκένωση των κατοίκων του βορρά προς τον νότο.

«Ζώνη μάχης»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη κηρύξει την Πόλη της Γάζας «ζώνη μάχης», ισχυριζόμενες ότι είναι προπύργιο της Χαμάς. Επίσης υποστηρίζουν ότι ένα δίκτυο σηράγγων παραμένει σε χρήση παρά τις προηγούμενες μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες, ο στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης.

Η αναστολή παροχής της ελάχιστης ανθρωπιστικής βοήθειας στον βορρά της Γάζας ανακοινώθηκε αφότου έχει ξεκινήσει η εκστρατεία κατάληψης της Πόλης που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να εξαρθρώσει πλήρως τη Χαμάς και θα απελευθερώσει τους ομήρους, αρνούμενος παράλληλα να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας. Παράλληλα, οι ακροδεξιές φωνές της ισραηλινής κυβέρνησης δηλώνουν ότι η Γάζα πρέπει να περιέλθει στα χέρια του Ισραήλ και να κατοικηθεί από Εβραίους εποίκους, εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Associated Press δεν κατέστησε σαφές πότε θα ξεκινήσει η παύση της βοήθειας και πότε θα σταματήσουν πλήρως οι αεροπορικές ρίψεις. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας για αρκετές ημέρες σε όλη τη Γάζα. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις αεροπορικές ρίψεις ή τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθεί βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Εκκένωση και ανθρωπιστική κρίση

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντραΐ, προέτρεψε τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η εκκένωσή της είναι «αναπόφευκτη».

Ωστόσο, οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση της πόλης της Γάζας θα επιδεινώσει την τρομερή ανθρωπιστική κρίση. Επίσης, παρά τα μηνύματα του ισραηλινού στρατού, που καλούν τους κατοίκους να φύγουν, από την πόλη έχουν φύγει μόλις 10.000 άνθρωποι σε σύνολο ενός εκατομμυρίου.

Ο λόγος είναι προφανής: δεν έχουν πού να πάνε.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους ασφαλείας, η εκκένωση της πόλης της Γάζας προχωρά πολύ πιο αργά από ό,τι αναμενόταν. Και επιβεβαίωσαν ότι εν όψει της σχεδιαζόμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού, μέσα σε τρεις εβδομάδες, μόλις 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει προς τον νότο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάναν Σπόλιαριτς Έγκερ, η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αδύνατη», ούτε μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

«Είναι αδύνατο μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας να γίνει ποτέ με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε. Και χαρακτήρισε το σχέδιο εκκένωσης «όχι μόνο ανέφικτο αλλά και ακατανόητο».

Κι άλλοι νεκροί από πείνα

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατέγραψε το Σάββατο ακόμη 10 θανάτους «λόγω λιμού και υποσιτισμού» τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τρία παιδιά.

Οι νέοι θάνατοι από λιμό, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την πείνα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα σε 332, συμπεριλαμβανομένων 124 παιδιών.

Συνολικά 54 θάνατοι που σχετίζονται με την πείνα, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν καταγραφεί από τότε που Οργανισμός υπαγόμενος στον ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η Γάζα τελεί σε κατάσταση λιμού.

Ωστόσο, το Ισραήλ διατείνεται ότι δεν υπάρχει πείνα και έχει ζητήσει την ανάκληση της έκθεσης ως «απαράδεκτης και ψευδούς».