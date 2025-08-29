Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Το Ισραήλ προχωρά με ένα σχέδιο για την πλήρη κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από την πόλη της Γάζας, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς μετά από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, ενώ αντιμετωπίζει παγκόσμια κατακραυγή για την πείνα στην πολιορκημένη περιοχή.

«Η τοπική τακτική παύση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων δεν θα ισχύει για την περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μάχης», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός σύμφωνα με το Reuters.

Η επίθεση στην πόλη της Γάζας έχει ενταθεί σταδιακά την τελευταία εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ έχει παροτρύνει τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα νότιατου παλαιστινιακού θύλακα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραέ, δήλωσε ότι ο στρατός διεξάγει έντονες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και θα «εντείνει τις επιθέσεις» καθώς συνεχίζει την επίθεσή του.

Η επισιτιστική κρίση συνεχίζεται

Ανακοίνωσε καθημερινές τακτικές παύσεις 10 ωρών στις μάχες σε ολόκληρο τον θύλακα και νέους διαδρόμους βοήθειας στα τέλη Ιουλίου, μετά από μήνες σοβαρών περιορισμών στις ανθρωπιστικές παραδόσεις, καθώς οι εικόνες των εξαντλημένων παιδιών προκάλεσαν διεθνή κριτική.

Την περασμένη εβδομάδα, ο παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας που συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλους οργανισμούς βοήθειας δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει την ύπαρξη λιμού στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε αυτή τη διαπίστωση.

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας την Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων από τέτοιες περιπτώσεις σε 322 από την έναρξη του πολέμου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τη Γάζα

Οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της πολιορκημένης παλαιστινιακής περιοχής σκότωσαν 48 άτομα την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Βίντεο του Reuters έδειξε μια σειρά από πτώματα σε λευκούς σάκους να βρίσκονται έξω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας νωρίς την Παρασκευή, ενώ συγγενείς κάθονταν κλαίγοντας κοντά τους. Ένας άνδρας κρατούσε ένα πολύ μικρότερο πτώμα, με το ένα χέρι να καλύπτει το πρόσωπό του.

«Ποιος είναι ο λόγος; Γιατί τους χτύπησαν; Ας μας πουν, τι έκαναν ενώ κοιμόντουσαν; Τι έκανε ένα τρίχρονο παιδί;», είπε.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε ανώτατο αξιωματικό του ISIS

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Αμπντ αλ-Αζίζ Αμπού Ζουμπαΐντα, περιγράφοντάς τον ως τον ανώτατο αξιωματούχο του ISIS στη Γάζα.

Οι ομάδες που συνδέονται με το ISIS δεν έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Γάζα εδώ και χρόνια, από τότε που η Χαμάς τις εξάλειψε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η ειρήνη δεν φαίνεται στον ορίζοντα

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας.

Στην Ουάσινγκτον, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αρνηθεί ή θα ανακαλέσει τις βίζες των μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Τους κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και η ΟΑΠ αναγνωρίζονται διεθνώς ως οι νόμιμοι εκπρόσωποι του παλαιστινιακού λαού και ασκούν περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, βάσει συμφωνιών με το Ισραήλ.