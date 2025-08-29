Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις από τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου χαιρέτισε την ανάκτηση των σορών

Ο 56χρονος είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Ο Βάις θεωρείτο αγνοούμενος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένειά του ότι πιθανότατα είχε δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, βάσει της ανακάλυψης των λειψάνων του σε ισραηλινό έδαφος.

Η σύζυγος και η κόρη του Ιλάν, Σίρι και Νόγκα Βάις, απήχθησαν από το Μπεέρι στη Γάζα και απελευθερώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων με τη Χαμάς.

Οι IDF ανέκτησαν κι άλλη σορό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακτήθηκαν και λείψανα από τη σορό άλλου ομήρου, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν δοθεί άλλες λεπτομέρειες.

Η διαδικασία ταυτοποίησης του δεύτερου πτώματος που ανασύρθηκε βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Αμπού Καμπίρ.

Οι IDF αναφέρουν ότι η πολύπλοκη αποστολή διάσωσης στη Γάζα πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης με πληροφορίες που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, τη Σιν Μπετ και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» τους.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι — ζωντανοί και νεκροί».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.