Διαδηλώσεις έγιναν σήμερα το πρωί σε πολλές πόλεις του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων και για να υπάρξει συμφωνία με τη Χαμάς, με την πίεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αυξάνεται.

Ο Νετανιάχου κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο για να μην υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, έβαλαν φωτιές, ενώ υπήρξαν και συγκεντρώσεις έξω από σπίτια υπουργών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Protesters block streets in Israel demanding the return of hostages. pic.twitter.com/rkjL9ueOAZ — mahmoud khalil (@zorba222) August 26, 2025

Το μήνυμα του Φόρουμ Οικογενειών στον Τραμπ

«Πρόεδρε Τραμπ, δηλώσατε ότι στις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο. Προσευχόμαστε να είναι αλήθεια και να έχετε ορίσει μια προθεσμία για να τερματιστεί η ταλαιπωρία μας. Έχετε δεσμευτεί άμεσα να απελευθερώσετε τους ομήρους και να τους φέρετε όλους πίσω στην πατρίδα – τώρα είναι η ώρα να το πραγματοποιήσετε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι συγγενείς των ομήρων τονίζουν: «Με όλο το σεβασμό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν 50 όμηροι στη Γάζα. Ο καθένας από αυτούς αντιπροσωπεύει ένα αγαπημένο πρόσωπο – έναν αδελφό, έναν γονέα, ένα παιδί, έναν κόσμο. Από τις 7 Οκτωβρίου, 42 όμηροι που είχαν αιχμαλωτιστεί ζωντανοί έχουν δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. Κάθε μέρα που περνάει ενώ οι μάχες συνεχίζονται, οι αγαπημένοι μας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να θυσιαστούν και να μην επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι τους. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υπογραφή της συμφωνίας θέτει σε κίνδυνο και τους 50 που παραμένουν εκεί».

«Κατανοούμε ότι οι πληροφορίες που έχετε λάβει από την κυβέρνησή μας ενδέχεται να είναι ελλιπείς, αλλά σας παρακαλούμε, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας – οριστικοποιήστε τη συμφωνία και φέρτε τους όλους πίσω πριν να είναι πολύ αργά», καταλήγουν.