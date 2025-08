Χαμάς: Πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού στους ομήρους μόνο αν το Ισραήλ ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Κυριακή 3 Αυγούστου ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στους ισραηλινούς ομήρους στην Γάζα παρά μόνο αν ανοιχθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα, ο Ερυθρός Σταυρός, μετά από αίτημα του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι όμηροι «πρέπει να λάβουν επειγόντως την ιατρική περίθαλψη και φροντίδα που χρειάζονται».

Σε ανακοίνωσή της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δηλώνει:

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ είναι έτοιμες να ανταποκριθούν και να δεχθούν κάθε αίτημα του Ερυθρού Σταυρού για παράδοση τροφής και φαρμάκων στους κρατούμενους εχθρούς».

«Για να το αποδεχθούμε αυτό ζητούμε να ανοιχθούν κατά κανονικό και μόνιμο τρόπο ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την διέλευση τροφίμων και φαρμάκων προς όλο τον λαό μας σε όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας».

Η Χαμάς προηγουμένως έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον όμηρο Εβιατάρ Νταβίντ που κρατείται στη Γάζα.

Στο βίντεο, ο Νταβίντ λέει ότι ήλπιζε να απελευθερωθεί μέσω ανταλλαγής κρατουμένων, αλλά ισχυρίζεται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει τους αιχμαλώτους να πεθάνουν από την πείνα.

