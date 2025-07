Ο Γουίτκοφ στο Ισραήλ για να συζητήσει για την κατάπαυση πυρός και την αντιμετώπιση του λιμού στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να διασωθούν οι συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, όπου ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας προειδοποίησε ότι επίκειται λιμός.

Λίγο μετά την άφιξη του Γουίτκοφ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social:

«Ο γρηγορότερος τρόπος για να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα είναι η Χαμάς να ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ!!»

U.S. President Donald Trump deflects the blame from Israel for imposing a suffocating blockade that is forcibly starving more than two million Palestinians in the Gaza Strip, in a statement on Truth Social. pic.twitter.com/Fgjavn7QRL

— Scôtłäñdíŷå (@Jihane09876) July 31, 2025