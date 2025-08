Η Χαμάς διακήρυξε σήμερα πως δεν θα παραδώσει τα όπλα εκτός κι αν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος εγκαθιδρυθεί.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε πως «η ένοπλη αντίστασή της… δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί παρά μόνο μέσω της πλήρους αποκατάστασης των εθνικών μας δικαιωμάτων, το βασικότερο εξ αυτών η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά του».

