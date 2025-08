Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον όμηρο Εβιατάρ Νταβίντ, το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες.

Για την ακρίβεια πρόκειται για τη συνέχεια του πρώτου βίντεο.

Ο όμηρος λέει στο νέο βίντεο: «Δεν έχω φάει εδώ και μέρες. Το λιγοστό φαγητό μας είναι φακές και φασόλια. Οι απαγωγείς μας μάς δίνουν ό,τι μπορούν».

«Ο Νετανιάχου μας εγκατέλειψε, και όλα όσα μας έμαθαν στο Ισραήλ είναι ψέματα», προσθέτει.

«Σκάβω τον τάφο μου με τα χέρια μου, γιατί το σώμα μου εξασθενεί κάθε μέρα και μπορεί να θαφτώ εδώ, στο τούνελ», λέει ο όμηρος.

Στο βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Χαμάς και το οποίο αναμεταδίδεται σήμερα από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά από σχετική άδεια που έδωσε η οικογένεια του ομήρου, ο Νταβίντ έλεγε ότι ήλπιζε να απελευθερωθεί μέσω ανταλλαγής κρατουμένων, αλλά ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει τους αιχμαλώτους να πεθάνουν από την πείνα.

«Τρώνε ό,τι τρώμε. Πίνουν ό,τι πίνουμε», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, του ένοπλου τμήματος της Χαμάς.

«Ο χρόνος τελειώνει», τονίζεται και στα δύο βίντεο και σημειώνεται ότι μόνο με μια συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα θα απελευθερωθούν οι όμηροι.

Το πρώτο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς:

BREAKING: 🇵🇸 Al-Qassam Brigades release video of Israeli captive Evyatar David

In the footage, David says he had hoped for release through a prisoner exchange, but claims the Israeli government has chosen to let captives starve.

“They eat what we eat. They drink what we drink,”… pic.twitter.com/dBXAk3rUI4

— Sahar Emami (@iamSaharEmami) August 1, 2025