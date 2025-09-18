Το ιταλικό λιμάνι της Ραβέννα στην Αδριατική Θάλασσα αρνήθηκε την Πέμπτη την είσοδο σε δύο φορτηγά που φέρεται να μετέφεραν όπλα προς το Ισραήλ, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες των Ιταλών λιμενεργατών και άλλων εργατικών ομάδων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο κεντροαριστερός δήμαρχος της Ραβέννα, Αλεσάντρο Μπαρατόνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η λιμενική αρχή δέχτηκε το αίτημά του και της περιφερειακής κυβέρνησης να αρνηθεί την πρόσβαση στα φορτηγά που μετέφεραν εκρηκτικά με προορισμό το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα.

Towns doing what govt won’t on Israel sanctions – Schlein. ‘Ravenna and Rimini taking a stand against Netanyahu’s crimes’ #ANSA https://t.co/jgZRhz00uR — Ansa English News (@ansa_english) September 18, 2025



«Το ιταλικό κράτος δηλώνει ότι έχει μπλοκάρει την πώληση όπλων στο Ισραήλ, αλλά είναι απαράδεκτο ότι, χάρη σε γραφειοκρατικά κενά, μπορούν να περάσουν από την Ιταλία από άλλες χώρες», δήλωσε ο Μπαρατόνι σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των εμπορευματοκιβωτίω.

Παρόμοια μέτρα για τον αποκλεισμό αποστολών όπλων προς το Ισραήλ έχουν ληφθεί από λιμενεργάτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Σουηδία και η Ελλάδα.

Μια αυξανόμενη τάση στην Ιταλία

Η απόφαση του Ραβέννα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη κινητοποίηση στην Ιταλία κατά της επίθεσης του Ισραήλ και υπέρ της διεθνούς νηοπομπής που προσπαθεί να παραδώσει βοήθεια στους Παλαιστινίους.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στη Ρώμη δήλωσε ότι δεν διαθέτουν επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για την υπόθεση και αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί τις ευρωπαϊκές χώρες για μεροληψία εναντίον της και για το ότι πιστεύουν την προπαγάνδα της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, με την οποία μάχεται στη Γάζα.

Due container di esplosivi diretti ad Haifa sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Ne dà notizia il sindaco della città romagnola, Alessandro Barattoni. https://t.co/iqW8aPl0bj — MC (@Virus1979C) September 18, 2025



Την Παρασκευή, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ιταλίας, η CGIL, θα πραγματοποιήσει εθνική απεργία μισής ημέρας και πορείες στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου δύο άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα σταματήσουν την εργασία και θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη δραστηριότητα στα μεγάλα λιμάνια της Γένοβας και του Λιβόρνο.

«Δεν θα αφήσουμε ούτε μια καρφίτσα να περάσει από το λιμάνι», δήλωσε ο Ρικκάρντο Ρουντίνο από το συνδικάτο των λιμενεργατών Calp στη Γένοβα.

Η CGIL δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες της είχαν ως στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι «να αναστείλει όλες τις εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας με το Ισραήλ, να άρει το ανθρωπιστικό εμπάργκο και να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης».

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ιταλία θα υποστηρίξει τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον βίαιων Ισραηλινών εποίκων και Ισραηλινών υπουργών που έχουν κάνει «απαράδεκτα» σχόλια για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να εξεταστούν εμπορικές κυρώσεις και ότι η χώρα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.