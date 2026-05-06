Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων, με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλλει επαναλαμβανόμενες «αβάσιμες κατηγορίες» (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από τη φερόμενη επιχείρηση των συριακών αρχών ασφαλείας).

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν «συνωμοσία για τρομοκρατική ενέργεια που στόχευε υψηλόβαθμους (σύρους) αξιωματούχους».

As ME24 First Reported, Syria Says Hezbollah-Linked Cell Dismantled in Nationwide Raids Syria’s Interior Ministry announced the dismantling of a cell allegedly linked to Lebanon’s Hezbollah, accusing it of planning assassinations targeting government figures across the country.… https://t.co/DAppc5WcIo pic.twitter.com/gLfWVFVPT7 — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) May 5, 2026

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι «συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας» έλαβαν χώρα στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως και στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Χομς, της Ταρτούς και της Λαττάκειας, καθιστώντας δυνατή «την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, του οποίου τα μέλη πέρασαν κρυφά στο συριακό έδαφος αφότου έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση στον Λίβανο».

Το υπουργείο τόνισε ότι ο πυρήνας ήταν έτοιμος να αναλάβει δράση, κυρίως για να διαπράξει «δολοφονίες που στόχευαν υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους».

Το υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες 11 συλληφθέντων, χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητές τους.

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με όπλα που παρουσιάζονταν ως κατασχεμένα μέσα σε μια κρυψώνα, εκ των οποίων πυροβόλα, πυρομαχικά, χειροβομβίδες και «εκρηκτικοί μηχανισμοί» έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν καθώς και εξοπλισμός παρακολούθησης.

Διαψεύσεις

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες του υπουργείου» και επανέλαβε σε ανακοίνωση τη θέση της, σύμφωνα με την οποία το σιιτικό κίνημα «δεν έχει καμιά παρουσία στο συριακό έδαφος και δεν διεξάγει καμιά δραστηριότητα εκεί».

«Οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι μερικοί προσπαθούν να προκαλέσουν εντάσεις και να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ των λαών της Συρίας και του Λιβάνου», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ.

Είχε ήδη διαψεύσει στις 12 και 19 Απριλίου οποιαδήποτε σχέση με πυρήνες που εξαρθρώθηκαν στη Συρία, και κατηγορήθηκαν από τις αρχές της χώρας για σχεδιασμό επιθέσεων στη εθνική της επικράτεια και στο εξωτερικό.

Ο σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Ασαντ που ανατράπηκε το 2024 είχε στενούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, η οποία τον βοήθησε στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024).

Οι σουνιτικές ισλαμιστικές αρχές που τον διαδέχθηκαν εμφανίστηκαν εχθρικές απέναντι στο κίνημα του Λιβάνου.

Τον Φεβρουάριο, οι συριακές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εξάρθρωσαν έναν πυρήνα υπεύθυνο για επιθέσεις που είχαν στόχο συνοικία της Δαμασκού, δηλώνοντας ότι τα όπλα προέρχονταν από τη Χεζμπολάχ, η οποία και τότε είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Πηγή: ΑΠΕ