ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Μια μεγάλη ομάδα βουλευτών στις ΗΠΑ σπάει τη σιωπή γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Τριάντα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων προτρέπουν την κυβέρνηση Τραμπ να αναγνωρίσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας ένα κοινό μυστικό από τη δεκαετία του 1960.

Η ομάδα των 30 Δημοκρατικών της Βουλής απαιτεί από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Η επιστολή στον Ρούμπιο

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Washington Post, με επιστολή τους προς τον Μάρκο Ρούμπιο, οι βουλευτές σημειώνουν: «Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια συνεκτική πολιτική μη διάδοσης για τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για πολιτικούς σκοπούς και των πυρηνικών φιλοδοξιών της Σαουδικής Αραβίας για πολιτικούς σκοπούς, διατηρώντας παράλληλα μια πολιτική επίσημης σιωπής σχετικά με τις δυνατότητες πυρηνικών όπλων ενός μέρους που είναι κεντρικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν άμεσα».

Η ομάδα με επικεφαλής των βουλευτή Χοακίν Κάστρο, σημειώνει επίσης:

«Σας ζητάμε να τηρήσετε για το Ισραήλ το ίδιο επίπεδο διαφάνειας που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από οποιαδήποτε άλλη χώρα που μπορεί να επιδιώκει ή να διατηρεί δυνατότητες πυρηνικών όπλων».

Το Ισραήλ, εδώ και πολλές δεκαετίας, δεν επιβεβαιώνει ούτε αρνείται την κατοχή ατομικών όπλων. Επίσης, ο Λευκός Οίκος έχει διατηρήσει συνθήκες ασάφειας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι το Κογκρέσο «έχει συνταγματική ευθύνη να είναι πλήρως ενημερωμένο για την πυρηνική ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τον κίνδυνο κλιμάκωσης από οποιοδήποτε μέρος σε αυτή τη σύγκρουση και τον σχεδιασμό και τις απρόβλεπτες εξελίξεις της κυβέρνησης για τέτοια σενάρια. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε λάβει αυτές τις πληροφορίες», προσθέτουν.

Πόσα όπλα έχουν;

Οι βουλευτές ζητούν λεπτομέρειες σχετικά με τις ισραηλινές κεφαλές και εκτοξευτές και τις δυνατότητες εμπλουτισμού. Επίσης, ζητούν να μάθουν τι παράγεται στην Ντιμόνα και πόση ενημέρωση έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το ισραηλινό δόγμα και τις κόκκινες γραμμές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ανοιχτά τα προγράμματα πυρηνικών όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας», γράφουν. «Ζητάμε να τηρηθεί για το Ισραήλ το ίδιο πρότυπο με οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα. Και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να μιλήσει ειλικρινά για τις πιθανές δυνατότητες πυρηνικών όπλων του, όποιες κι αν είναι αυτές».