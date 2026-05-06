Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ασύμφορη είναι η συνταξιοδότηση μετά τα 40 συντάξιμα έτη. Ετσι δεν συμφέρει κανέναν ασφαλισμένο να πληρώνει εισφορές μετά τα 40 έτη, γιατί δεν θα έχει την ανάλογη ανταμοιβή στη σύνταξη.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, πολλοί ασφαλισμένοι που θα παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο θα έχουν μεγαλύτερη σύνταξη από 26,2 ευρώ έως 254 ευρώ. Οι πλέον κερδισμένοι του νέου συστήματος συνταξιοδότησης, συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης και πληρωμένων εισφορών. Στα 40 χρόνια κορυφώνονται τα «κέρδη» συγκριτικά με τους σημερινούς συντελεστές.

Οσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα στη δεκαετία 30,1 – 40 έτη ασφάλισης τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει. Πιο σημαντικό είναι το όφελος στην πενταετία 35-40 έτη ασφάλισης. Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση για την 40ετία φτάνει στα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά.

Αντίστοιχα, για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές η αύξηση φτάνει στα 72 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Στην 35ετία η αύξηση για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές φτάνει στα 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές ανεβαίνει στα 123 ευρώ.

Οι αποδοχές

Οι συντάξιμες αποδοχές είναι η βάση υπολογισμού της σύνταξης, δηλαδή ο μισθός ή το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές στο διάστημα του εργασιακού βίου. Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 έως τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση.

Με το ισχύον πλαίσιο ο μηχανισμός της ανταποδοτικής σύνταξης δεν ανταμείβει όσους καταβάλλουν εισφορές μετά τα 40 έτη ασφάλισης. Οι εισφορές μετά τα 40 έτη εργασίας έχουν σχεδόν μηδενική απόδοση, καθώς η ετήσια προσαύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, από 2,55% κατ’ έτος που είναι από τα 36 έως τα 40 έτη, πέφτει απότομα στο 0,5% μετά τη 40ετία και, στην πράξη, οι ασφαλισμένοι κερδίζουν ελάχιστα στη σύνταξη.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος από τα 39 στα 40 έτη κερδίζει 2,55% επιπλέον στο ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ για να κερδίσει την ίδια αύξηση μετά τη 40ετία θα πρέπει να παραμείνει ασφαλισμένος έως τα 45 έτη, λαμβάνοντας 0,5% ανά έτος και συνολικά 2,5% επιπλέον αναπλήρωση για την 5ετία από τα 40 έως τα 45 έτη. Με 39 έτη ασφάλισης η αναπλήρωση είναι 47,46%, με 40 έτη ασφάλισης είναι 50,01% (+2,55%), στα 41 έτη πάει στο 50,51%, στα 42 έτη γίνεται 51,01%, στα 43 είναι 51,06% και στα 45 έτη φτάνει στο 52,5%.

Το μπόνους

Το μπόνους ασφάλισης μετά τα 40 έτη είναι μικρότερο ακόμα και σε σχέση με αυτό που δίδεται για λιγότερα έτη. Στα ποσά σύνταξης οι διαφορές είναι εντυπωσιακές:

¢ Ασφαλισμένος με 38 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.950 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.772 ευρώ μεικτά, ενώ με 40 έτη θα πάρει 1.922 ευρώ, δηλαδή για δύο επιπλέον έτη ασφάλισης θα πάρει αύξηση 150 ευρώ στη σύνταξη.

¢ Ασφαλισμένος με 45 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.950 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.995 ευρώ μεικτά, δηλαδή μόλις 73 ευρώ υψηλότερη από τη σύνταξη των 40 ετών.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ