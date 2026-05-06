magazin
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας
Fizz 06 Μαΐου 2026, 07:20

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας

Όπως έκανε γνωστό η Ντόλι Πάρτον με μια ανάρτησή της στο Instagram, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας δεν θα πραγματοποιηθούν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας λόγω προβλημάτων υγείας για τα οποία ακολουθεί συγκεκριμένες θεραπείες.

Η θρυλική τραγουδίστρια είχε αρχικά προγραμματίσει έξι παραστάσεις στο Caesar’s Palace για τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μετέφερε τις ημερομηνίες για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τώρα έκανε γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πάρτον ανέφερε ότι «ανταποκρίνεται πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες» και «βελτιώνεται κάθε μέρα». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Τα κακά νέα είναι ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να είμαι σε επίπεδο εμφάνισης στη σκηνή, γιατί κάποια από τα φάρμακα και τις θεραπείες μού προκαλούν ζαλάδα».

Η σταρ συμπλήρωσε με τον χαρακτηριστικό της χιούμορ ότι δεν μπορεί να είναι «ζαλισμένη κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και τέτοια πράγματα πάνω σε 12ποντα τακούνια».

«Απλώς σκεφτείτε με σαν ένα παλιό κλασικό αυτοκίνητο που, μόλις αναπαλαιωθεί, μπορεί να είναι καλύτερο από ποτέ», σημείωσε.

Παρόλο που οι εμφανίσεις του Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν, η Πάρτον τόνισε ότι συνεχίζει να εργάζεται, γυρίζοντας βίντεο και πηγαίνοντας «πού και πού στο αγαπημένο της Dollywood». Παράλληλα, στοχεύει να ανοίξει το μουσείο και το ξενοδοχείο της στο Νάσβιλ αργότερα φέτος, ενώ δουλεύει και πάνω στο μιούζικαλ της για το Μπρόντγουεϊ.

«Έχω εξαιρετικούς γιατρούς, πάω πολύ καλά και με διαβεβαιώνουν ότι αυτό που έχω είναι θεραπεύσιμο, οπότε βασίζομαι σε αυτό», δήλωσε η ίδια.

Η διάσημη καλλιτέχνις είχε μιλήσει στο παρελθόν για προβλήματα που αντιμετώπιζε με πέτρες στα νεφρά, στα οποία αναφέρθηκε ξανά στο πρόσφατο βίντεό της.

Παρά τις δυσκολίες, η σταρ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Τον περασμένο Απρίλιο, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς παγκόσμιες προσωπικότητες σε δημοσκόπηση της YouGov, ξεπερνώντας ονόματα όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Guardian.

Headlines:
Business
Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Κόσμος
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Σύνταξη
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ & σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Βάιος Μπαλάφας
Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Ελλάδα 06.05.26

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Σύνταξη
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Ελλάδα 06.05.26

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Σύνταξη
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – «Η Κίνα πιέζει για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»
Κόσμος 06.05.26 Upd: 08:45

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – «Η Κίνα πιέζει για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Ελλάδα 06.05.26

Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies