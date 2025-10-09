Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

Η Ντόλι Πάρτον επανεμφανίστηκε με χαμόγελο και χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας τις φήμες για την υγεία της που είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της. Η 78χρονη θρυλική σταρ της κάντρι μουσικής, η οποία πρόσφατα ανέβαλε τη μόνιμη σειρά εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!».

Με τον δικό της, αυθεντικό τρόπο, η Πάρτον θέλησε να καθησυχάσει το κοινό, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει μεν ορισμένες μικρές δυσκολίες, αλλά παραμένει «δυνατή, δραστήρια και έτοιμη για νέες περιπέτειες».

Στο απόσπασμα, η Πάρτον λέει: «Σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου και, όπως βλέπετε, βρίσκομαι εδώ για να κάνω μερικές διαφημίσεις για το Grand Ole Opry, γι’ αυτό είμαι ντυμένη σαν κανονικό κορίτσι της κάντρι».

Η ίδια εξηγεί ότι ήθελε «να καθησυχάσει τον κόσμο» μετά τις αναφορές για την υγεία της, ρωτώντας: «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά».

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης. Οι προσευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, για τα πάντα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά», είπε. «Έχω μερικά προβλήματα, όπως είχα αναφέρει όταν ο σύζυγός μου, ο Καρλ, ήταν πολύ άρρωστος. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και, μετά τον θάνατό του, δεν φρόντισα τον εαυτό μου όπως έπρεπε. Άφησα πολλά πράγματα να πάνε πίσω».

Η Πάρτον πρόσθεσε πως, όταν έκανε εξετάσεις, ο γιατρός της είπε ότι «ήρθε η ώρα να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα υγείας», τονίζοντας όμως ότι «δεν είναι τίποτα σοβαρό». «Κάνω μερικές θεραπείες εδώ κι εκεί, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν πεθαίνω», είπε με χιούμορ.

Οι προσευχές της αδελφής της

Η ανάρτησή της ήρθε λίγο μετά από δημοσίευση της αδελφής της, Φρίντα Πάρτον, η οποία διευκρίνισε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει ανησυχία με την προηγούμενη έκκλησή της για προσευχές.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είχα πρόθεση να φοβίσω κανέναν ή να το κάνω να φαίνεται τόσο σοβαρό όταν ζήτησα προσευχές για τη Ντόλι», έγραψε η Φρίντα. «Ήταν λίγο αδιάθετη και απλώς ζήτησα προσευχές, γιατί πιστεύω βαθιά στη δύναμή τους. Ήταν απλώς μια μικρή αδελφή που ζητούσε προσευχές για τη μεγάλη της αδελφή. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τη στήριξή σας».

Η ανακοίνωση για τις επερχόμενες συναυλίες της

Στις 28 Σεπτεμβρίου είχε ανακοινωθεί μέσω των λογαριασμών της Ντόλι Πάρτον ότι θα αναβάλει τη σειρά εμφανίσεών της στο Colosseum Theater του Caesar’s Palace στο Λας Βέγκας.

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να το ακούσουν κατευθείαν από εμένα: δυστυχώς, θα χρειαστεί να αναβάλω τις επερχόμενες συναυλίες μου στο Λας Βέγκας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Όπως πολλοί ξέρετε, αντιμετωπίζω κάποιες προκλήσεις με την υγεία μου και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να κάνω μερικές επεμβάσεις. Όπως τους είπα αστειευόμενη, μάλλον ήρθε η ώρα για το ‘σέρβις των 100.000 μιλίων μου’ — αν και δεν πρόκειται για επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό!»

Η ίδια συνέχισε: «Θέλω να σας παρουσιάσω την καλύτερη δυνατή παράσταση. Εφόσον τώρα δεν μπορώ να κάνω τις πρόβες που χρειάζονται, προτιμώ να περιμένω ώσπου να είμαι έτοιμη. Μπορώ να δουλεύω από το Νάσβιλ πάνω σε άλλα μου πρότζεκτ, αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο για να είμαι ‘έτοιμη για σόου’, όπως λέμε».

Η Πάρτον καθησύχασε ξανά τους θαυμαστές της ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί: «Μην ανησυχείτε ότι εγκαταλείπω τη μουσική, γιατί ο Θεός δεν μου έχει πει τίποτα τέτοιο! Πιστεύω όμως ότι μου λέει να επιβραδύνω λίγο, για να είμαι έτοιμη για τις επόμενες μεγάλες περιπέτειες μαζί σας. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που με καταλαβαίνετε».