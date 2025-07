Η Ντόλι Πάρτον αποκαλύπτει το μυστικό διάρκειας του 58χρονου γάμου της με τον Καρλ Ντιν – Η γνωριμία στο βενζινάδικο

Το είδωλο της κάντρι, Ντόλι Πάρτον, 79 ετών, ήταν παντρεμένη με τον Καρλ Ντιν για 58 χρόνια πριν από το θάνατό του σε ηλικία 82 ετών το Μάρτιο και τώρα μιλάει ανοιχτά για το πώς κατάφεραν να «είναι τόσο καλοί ο ένας για τον άλλον» σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο επεισόδιο της 9ης Ιουλίου του podcast της Κλόε Καρντάσιαν, «Khloé in Wonder Land».

«Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι. Αγαπούσε τη μουσική, αλλά ήταν μοναχικός» δήλωσε η Ντόλι Πάρτον για τον απομονωμένο σύζυγό της. «Δεν ήθελε πολλούς ανθρώπους γύρω του, εκτός από εμένα. Φυσικά και είχε φίλους, αλλά ήταν και αυτός το ίδιο.

»Προτιμούσε να είναι στον αχυρώνα, να είναι στη φάρμα όλη μέρα, και αν επρόκειτο να πάει να πουλήσει έναν φορτωτή ή να αγοράσει έναν φορτωτή ή να έρθει κάποιος να δουλέψει σε ένα από τα φορτηγά ή τα τρακτέρ του, έπρεπε να αφήσει τους ανθρώπους να μπουν μέσα».

The one and only @DollyParton 🤍 We talked about God, glam, growing up, and how she’s stayed true to herself through it all. Watch now on @X pic.twitter.com/dYMogWnKuJ

— Khloé (@khloekardashian) July 9, 2025