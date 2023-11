Ντόλι Πάρτον και Καρλ Ντιν: Ο έρωτας 60 χρόνων, ο μυστικός γάμος, το φλερτ με την κοκκινομάλλα

Η 77χρονη Ντόλι Πάρτον είναι η βασίλισσα της country, η καριέρα της οποίας δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης μετά από τόσα χρόνια (το 49o άλμπουμ της, Rockstar, κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου του 2023).

Ο Καρλ Ντιν, ηλικίας 81 ετών, έχει πλέον αποσυρθεί από την επιχείρηση ασφαλτοστρώσεων και «λατρεύει να ζει στη φάρμα». Εκείνος είναι διαβόητα κλειστός, ενώ εκείνη ζει τη ζωή της στη δημοσιότητα, αλλά οι διαφορές τους και η αντίστοιχη ανεξαρτησία τους είναι μέρος του μυστικού του επιτυχημένου γάμου τους, που μετράει 57 χρόνια.

Ακολουθεί η ιστορία τους, συμπεριλαμβανομένου του πώς γνωρίστηκαν, του μυστικού γάμου τους το 1966, γιατί δεν έκαναν ποτέ παιδιά, πώς επέζησαν από μια «υπόθεση καρδιάς» και τις περιπέτειες τους με το τροχόσπιτο στο drive-thru του Taco Bell.

Η Ντόλι γνώρισε τον Καρλ την ημέρα που μετακόμισε στο Nashville

Αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, η Ντόλι Πάρτον άφησε το σπίτι της στο Sevierville του Tennessee για τα φώτα της πόλης του Nashville, περίπου 200 μίλια δυτικά. Η τέταρτη από τα 12 αδέλφια, είχε πάρει την πρώτη γεύση της επιτυχίας πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν, στα 13 της, μια μικρή δισκογραφική εταιρεία, στη Λουιζιάνα, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, το «Puppy Love».

Ο δίσκος δεν ήταν η μεγάλη ευκαιρία που έψαχνε, αλλά ήταν μια αρχή, αρκετή ενθάρρυνση ώστε η πλατινέ-ξανθιά τραγουδίστρια «να μην σκεφτεί ποτέ να γίνει κάτι άλλο εκτός από σταρ» και να μην κάνει κανένα εναλλακτικό σχέδιο.

Εκείνη την πρώτη μέρα στη Music City, η 18χρονη Dolly έπλενε τα ρούχα της στο πλυντήριο Wishy Washy, όταν ο Carl Dean, 22 ετών, πέρασε από εκεί με το λευκό Chevy pickup φορτηγό του. Σταμάτησε για να της πει ότι θα πάθαινε ηλιακό έγκαυμα με το αποκαλυπτικό της ντύσιμο, και στη συνέχεια ξεκίνησε μια συζήτηση καθώς εκείνη πήγαινε μέσα για να διπλώσει τα ρούχα της.

Η Ντόλι ήταν «έκπληκτη και ενθουσιασμένη» που αυτός ο ψηλός, όμορφος άντρας κοίταζε το πρόσωπό της όταν μιλούσαν – «κάτι σπάνιο για μένα», είπε- και «έδειχνε να ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει ποια ήμουν και τι ήμουν»

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα παντρευτώ αυτό το κορίτσι» είπε ο Καρλ σε δήλωσή του για την 50ή επέτειο γάμου του ζευγαριού το 2016. «Η δεύτερη σκέψη μου ήταν, Θεέ μου, είναι πολύ όμορφη. Και αυτή ήταν η μέρα που ξεκίνησε η ζωή μου. Δεν θα άλλαζα τα τελευταία 50 χρόνια με τίποτα σε αυτή τη γη».

Η Ντόλι ήταν «έκπληκτη και ενθουσιασμένη» που αυτός ο ψηλός, όμορφος άντρας κοίταζε το πρόσωπό της όταν μιλούσαν – «κάτι σπάνιο για μένα», είπε- και «έδειχνε να ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει ποια ήμουν και τι ήμουν».

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει και η Ντόλι υπέγραψε με την Monument Records λίγο αργότερα. Η ερωτική ζωή και η καριέρα της Ντόλι ήταν σε γρήγορη τροχιά. Όταν ο Καρλ και η Ντόλι αρραβωνιάστηκαν, η μητέρα του Καρλ ήταν ενθουσιασμένη που σχεδίαζε έναν μεγάλο γάμο, επειδή η μοναχοκόρη της είχε κλεφτεί, δήλωσε η Ντόλι στο CMT. Δυστυχώς, η τελετή των ονείρων της νύφης (και της πεθεράς της) δεν έγινε.

«Όλοι στην εταιρεία μου είχαν επενδύσει χρήματα σε μένα και στο χτίσιμο της καριέρας μου, οπότε με ρώτησαν αν μπορούσα να περιμένω έναν χρόνο για να παντρευτώ» θυμάται η Dolly. «Και δεν ήθελα να μην κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Η μητέρα του Καρλ ήταν απλά συντετριμμένη».

«Βρήκαμε μια μικρή εκκλησία Βαπτιστών στην πόλη και πήγαμε στον πάστορα Ντον Ντουβάλ και του είπαμε: ‘Θα μας παντρέψετε;’. Βγάλαμε φωτογραφίες στα σκαλιά ακριβώς έξω από την εκκλησία»

Παντρεύτηκαν κρυφά δύο χρόνια αργότερα

Δύο χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, η Ντόλι, 20 ετών, και ο Καρλ, 24 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μυστική τελετή στο Ρίνγκολντ της Τζόρτζια, περίπου 150 μίλια νοτιοανατολικά του Νάσβιλ, την Ημέρα Μνήμης του 1966. Επέλεξαν να φύγουν από την πόλη, ώστε οι εφημερίδες του Τενεσί να μην αναφέρουν το γάμο. Οι μόνοι μάρτυρες ήταν η μητέρα της Ντόλι, η Άβι Λι, ο ιερέας και η σύζυγός του.

«Η μητέρα μου μού έφτιαξε ένα μικρό λευκό φόρεμα και μια μικρή ανθοδέσμη», δήλωσε η Ντόλι στο CMT. «Αλλά είπα: ‘Δεν μπορώ να παντρευτώ σε δικαστήριο γιατί δεν θα νιώσω ποτέ παντρεμένη’. Έτσι βρήκαμε μια μικρή εκκλησία Βαπτιστών στην πόλη και πήγαμε στον πάστορα Ντον Ντουβάλ και του είπαμε: ‘Θα μας παντρέψετε;’. Βγάλαμε φωτογραφίες στα σκαλιά ακριβώς έξω από την εκκλησία».

Στα 57 χρόνια που είναι παντρεμένοι, ο διαβόητα κλειστός Καρλ έχει εμφανιστεί δημόσια με την Ντόλι μόνο μερικές φορές. Παρόλα αυτά, τον θεωρεί ως τον «μεγαλύτερο θαυμαστή της»

Ο Καρλ άφηνε πάντα την Ντόλι να έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της

Ακόμα και πριν η Ντόλι φτάσει να γίνει αστέρι, ο σύζυγός της ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφερόταν για τη βιομηχανία του θεάματος. Έχει γίνει γνωστό ότι, αφού την συνόδευσε στο κόκκινο χαλί για μια εκδήλωση της βιομηχανίας το 1966, ο Καρλ της είπε στο δρόμο για το σπίτι: «Ντόλι, θέλω να έχεις ό,τι θέλεις και χαίρομαι για σένα, αλλά μη μου ζητήσεις ποτέ ξανά να πάω σε άλλο ένα από αυτά τα καταραμένα πράγματα».

Η μεγάλη επιτυχία της Ντόλι ήρθε την επόμενη χρονιά με το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, Hello, I’m Dolly. Το 1967 μπήκε επίσης στο εθνικής εμβέλειας Porter Wagoner Show και για τα επόμενα επτά χρόνια, 45 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν κάθε εβδομάδα την εμφάνισή της.

Στα 57 χρόνια που είναι παντρεμένοι, ο διαβόητα κλειστός Καρλ έχει εμφανιστεί δημόσια με την Ντόλι μόνο μερικές φορές. Παρόλα αυτά, τον θεωρεί ως τον «μεγαλύτερο θαυμαστή της».

«Πάντα με υποστηρίζει, αρκεί να μην προσπαθώ να τον παρασύρω» δήλωσε η Ντόλι στο People στην πρεμιέρα της σειράς της στο Netflix, το 2019. «Πάντα ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου στα παρασκήνια… Αλλά όπως και να ‘χει, δεν θα ερχόταν ποτέ να με συνοδεύσει. Προτιμούσε να φέρω κάποιον άλλο μαζί μου, καταλαβαίνετε; Ούτε με ζήλεψε ποτέ».

Η αντίστοιχη ανεξαρτησία τους είναι ένα από τα μυστικά της διαρκούς ένωσής τους, έχει πει η Ντόλι.

«Είναι κάπως μοναχικός, οπότε δεν του αρέσει πραγματικά να είναι με κανέναν άλλο εκτός από εμένα, όταν είμαι στο σπίτι- εννοώ, δεν είναι από αυτούς που βγαίνουν έξω και κοινωνικοποιούνται τόσο πολύ. Του αρέσει να ζει στο αγρόκτημα, να φροντίζει τον χώρο, όπως έκανε για όλα αυτά τα πολλά χρόνια, και μετά, απλά έχουμε πολλά να πούμε» δήλωσε η Ντόλι στο Entertainment Tonight νωρίτερα φέτος.

Έγραψε ως γνωστόν το επιτυχημένο single «Jolene» αφού μια κοκκινομάλλα ταμίας τράπεζας ενδιαφέρθηκε για τον Καρλ. «Είχε αυτό το τρομερό φλερτ με τον σύζυγό μου» δήλωσε η Ντόλι στο NPR

Το φλερτ της κοκκινομάλλας στον Καρλ

Παρόλα αυτά η Ντόλι εξακολουθούσε να παλεύει με την αυτοαμφισβήτηση. Παρά τη δυνατή σχέση της, η έντονα ανεξάρτητη Ντόλι δεν στερείται ανασφαλειών. Έγραψε, ως γνωστόν, το επιτυχημένο single «Jolene» αφού μια κοκκινομάλλα ταμίας τράπεζας ενδιαφέρθηκε για τον Καρλ. «Είχε αυτό το τρομερό φλερτ με τον σύζυγό μου» δήλωσε η Ντόλι στο NPR. «Ήταν κάτι σαν αστείο μεταξύ μας – όταν έλεγα, ‘Διάολε, περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε τόσα λεφτά»».

Η Ντόλι πίστευε ότι η υπάλληλος της τράπεζας είχε όλα όσα δεν είχε εκείνη, «όπως πόδια – ξέρεις, ήταν περίπου 1,80 μέτρα ψηλή. Και είχε όλα αυτά που δεν έχει μια κοντή, πριονισμένη ασπρουλιάρα σαν εμένα».

Η «Backwoods Barbie» έχει παραδεχτεί ότι η ίδια είναι «πειραχτήρι και φλερτάρει», αν και έχει επίσης πει ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ έναν άντρα που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Καρλ. Παραδέχτηκε κάποτε ότι είχε μια «υπόθεση καρδιάς», αλλά η πίστη της την έβγαλε από εκείνη τη σκοτεινή στιγμή.

Σήμερα, το ζευγάρι εξακολουθεί να απολαμβάνει μια απλή, ζωή μαζί

Δεν απέκτησαν ποτέ δικά τους παιδιά, κάτι για το οποίο η Ντόλι είπε ότι συνήθιζε να λυπάται -αλλά τώρα, είναι ευτυχής που έχει έρθει κοντά με τα μικρότερα αδέλφια της και τα ανίψια της.

«Τώρα που ο Καρλ και εγώ είμαστε μεγαλύτεροι, συχνά λέμε: «Δεν χαίρεσαι που δεν κάναμε παιδιά;» Τώρα δεν έχουμε παιδιά για να ανησυχούμε»» δήλωσε στο Billboard.

Το ζευγάρι εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένο στο να βοηθήσει στην υποστήριξη της μεγάλης οικογένειας της Ντόλι και έχει συνεργαστεί με πολλά παιδιά μέσω της φιλανθρωπικής της οργάνωσης. Όταν η Ντόλι δεν είναι απασχολημένη με το «να κάνει καλό ή να φτιάχνει μουσική», απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο με τον σύζυγό της.

Ο Καρλ, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την επιχείρηση ασφαλτόστρωσης, του αρέσει να παίρνει τη Ντόλι με το τροχόσπιτό τους και «να πηγαίνουν». Είναι γνωστό ακόμη και ότι πηγαίνουν στο drive-thru του Taco Bell με το τροχόσπιτό τους σε βραδιές ραντεβού. «Μου αρέσει να διαβάζω, μου αρέσει να μαγειρεύω, μου αρέσει να είμαι με τον σύζυγό μου. Φοράω τα μικρά άνετα ρούχα μου -τα αποκαλώ μωρουδιακά- και απλά χαλαρώνουμε» δήλωσε η Ντόλι, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα με στολή τσιρλίντερ και τραγούδησε για καλό σκοπό το «Jolene», το οποίο συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια.

«Έχουμε και οι δύο μια τρελή, διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ»

Τι αγαπάει περισσότερο η Ντόλι στον άνδρα που αποκαλεί το απόλυτο αντίθετό της, την έμπνευση πίσω από το «From Here to the Moon and Back»;

«Έχουμε πολλή αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, και νομίζω ότι το κλειδί για όλα αυτά είναι ότι έχουμε και οι δύο μια τρελή, διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ, οπότε διασκεδάζουμε πολύ» είπε η Ντόλι.

Για την 50ή επέτειο του γάμου τους, η βασίλισσα του Dollywood έπεισε τον Καρλ να κάνει μια μεγάλη τελετή στο Νάσβιλ -κάτι που, όπως είπε, δέχτηκε μόνο επειδή σκόπευαν να συγκεντρώσουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Ντόλι φόρεσε ένα φόρεμα του Steve Summers, του επί χρόνια σχεδιαστή κοστουμιών της, και το ζευγάρι πέρασε το δεύτερο μήνα του μέλιτος στο (πού αλλού;) τροχόσπιτό τους, δίπλα στη λίμνη στο Ringgold της Georgia.

«Αν μπορούσα να τα ξανακάνω όλα από την αρχή, θα τα ξαναέκανα όλα από την αρχή» δήλωσε η Ντόλι, το 2016. «Θα τον έσερνα κλωτσώντας και ουρλιάζοντας τα επόμενα 50 χρόνια».

*Με στοιχεία από countryliving.com