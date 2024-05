Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/5) όταν κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου λόγω καθίζησης εδάφους στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ της νότιας Κίνας.

Περίπου 23 οχήματα έπεσαν στον τεράστιο κρατήρα που άνοιξε στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 36 ανθρώπων, ενώ 30 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται κατεστραμμένα οχήματα μέσα σε μια λασπωμένη τάφρο. Γερανοί, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος.

Tragic news out of China’s Guangdong province as a highway collapse claims at least 19 lives.

My heart goes out to the victims and their families. Let’s keep them in our thoughts during this difficult time.#Guangdong #ChinaFloods#China

pic.twitter.com/A8iFgBur7e

— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) May 1, 2024