Οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφύγουν τον αυτοκινητόδρομο 1 της Καλιφόρνια κατά μήκος της κεντρικής ακτής, αφού ένα τμήμα της ασφάλτου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια καταιγίδας το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας όσους κινούνταν εκείνη την ώρα στον αυτοκινητόδρομο να εγκλωβιστούν κοντά στο Big Sur, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/3) κοντά στη γέφυρα Rocky Creek Bridge με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου να καταλήξει στον ωκεανό από τη νότια πλευρά του δρόμου δύο λωρίδων.

Residents and essential workers will have two daily opportunities to join convoys crossing the portion of the highway that collapsed during weekend storms. https://t.co/fIQkTfU75A

Convoys are evacuating people trapped by the Highway 1 collapse in Monterey County.

A landslide along Highway 1 near Big Sur caused major problems this past weekend and now officials are telling out-of-towners to stay home.

All state parks in the Big Sur area are now closed until further notice. This comes on a popular vacation week as several school districts… pic.twitter.com/SBmec6jKxi

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 1, 2024