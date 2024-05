Το επόμενο κεφάλαιο των διαδηλώσεων στις πανεπιστημιουπόλεις μπορεί να ξεκινήσει σύντομα, με τα πανεπιστήμια σε όλες τις ΗΠΑ να προετοιμάζονται για πιθανές παρεμβάσεις στις τελετές αποφοίτησης.

Τέσσερα πανεπιστήμια που βρέθηκαν στο προσκήνιο λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων θα πραγματοποιήσουν αποφοιτήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κολούμπια, έχουν προγραμματίσει τελετές κατά τη διάρκεια του μήνα και τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα οι διοικήσεις των ιδρυμάτων εργάζονται για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ οι διαδηλωτές εξετάζουν αποχωρήσεις και άλλες πιθανές ενέργειες, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Οι διαδηλωτές έστησαν κατασκηνώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις με το κύριο αίτημά τους να είναι η διακοπή οποιασδήποτε σχέσης των πανεπιστημίων με το Ισραήλ. Πολλά πανεπιστήμια απάντησαν με την επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία προέβη σε τουλάχιστον 2.000 συλλήψεις.

Έχουν γίνει διαδηλώσεις σε σχεδόν 140 ιδρύματα σε 45 πολιτείες και την Ουάσινγκτον από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με καταμέτρηση του BBC.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα των διαδηλωτών, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες.

Στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ωστόσο, το IU Divest και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – η κατασκήνωση της οποίας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα εκκενώθηκε από την αστυνομία δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες – έχουν καλέσει σε αποχή από τις εκδηλώσεις αποφοίτησης.

Η τελετή αποφοίτησης στη Σχολή Μουσικής, Θεάτρου και Χορού του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διεκόπη από μια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία το απόγευμα της Παρασκευής.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια μικρή ομάδα μασκοφόρων φοιτητών, μερικοί με χιτζάμπ, να μπαίνουν στο θέατρο και να περπατούν μέσα στο κοινό κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πινακίδες που γράφουν «Το UM χρηματοδοτεί τη γενοκτονία» και «ACAB», ένα σύνθημα κατά της αστυνομίας που σημαίνει «όλοι οι αστυνομικοί είναι μπάσταρδοι».

Όπως θα ακούσετε ακούγονται ορισμένες επευφημίες από το πλήθος, ενώ ένας άνδρας από το κοινό σηκώνεται όρθιος και φωνάζει «έξω!».

I was attending the University of Michigan School of Music, Theatre & Dance commencement Friday when a pro-Palestinian protest broke out.

The protest lasted a few minutes before police arrived and the protestors left. pic.twitter.com/OuTCdthfUq

— Thad Green (@thadgreen) May 3, 2024