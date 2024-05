Γέμισαν οι ΗΠΑ «αντισημίτες» – Οι χάρτες και τα στατιστικά της βίας στα Πανεπιστήμια

Αστυνομικοί που στις τσέπες τους φέρουν πραγματικά πυρά και πανίσχυροι παράγοντες του ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ φαίνεται να απολαμβάνουν τον χάρτη της βίας σε Πανεπιστημιουπόλεις που ξεπετάγονται σαν μανιτάρια. Το μοναδικό φάρμακο για όλες τις χρήσεις δεν είναι άλλο από τον όρο… «αντισημιτισμός».

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το φοιτητικό κίνημα στις ΗΠΑ όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει από την αστυνομική βία της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, αλλά ενισχύεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι καταυλισμοί που έχoυν στηθεί υπέρ της Παλαιστίνης έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 100 κολέγια σε 30 πολιτείες και την Ουάσιγκτον, ενώ σχεδόν 1.600 άτομα έχουν συλληφθεί στις πανεπιστημιουπόλεις από τότε που οι διαδηλωτές έστησαν για πρώτη φορά σκηνές στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στις 17 Απριλίου.

Οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης με τη συμμετοχή φοιτητών έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στον Απρίλιο σε σύγκριση με όλο τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων ACLED.

Η Νέα Υόρκη υπήρξε ένα από τα κύρια πεδία σύγκρουσης φοιτητών από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023, ενώ η σύλληψη περισσότερων από 100 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια γύρω στις 18 Απριλίου προανήγγειλε ένα νέο κύμα διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη.

Παρά τις εντάσεις, όπως πρόσφατα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες (UCLA), όπου διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές ήρθαν στα χέρια, τη νύχτα στις 30 Απριλίου, το 99% των διαδηλώσεων είναι ειρηνικό λέει η ACLED.

Παρόλα αυτά εβραϊκές οργανώσεις και ιδρύματα που ευθυγραμμίζονται με την προπαγάνδα του Τελ Αβίβ ζητούν να απαγορευτούν ομάδες και οργανώσεις που διαδηλώνουν και «συνδέονται με την τρομοκρατία» τις οποίες χαρακτηρίζουν ως αντισημιτικές.

Έτσι οι φοιτητικές «αντισημιτικές» διαδηλώσεις στις ΗΠΑ αποτελούν περίπου το 1/3 όλων των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ που σχετίζονται με τη σύγκρουση από τότε που αναζωπυρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 26 Απριλίου 2024, πάνω από το 90% έδειξε υποστήριξη στην Παλαιστίνη.

Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις η βία κατά των φοιτητών είναι εντυπωσιακή. Στο Ώστιν οι δυνάμεις καταστολής της Πολιτείας φέρουν ακόμα και πραγματικά πυρά στις τσέπες τους, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

