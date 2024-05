Όργιο καταστολής στις ΗΠΑ, όπου η αστυνομία εισέβαλε την Πέμπτη σε κολέγια, όπου οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στις πανεπιστημιουπόλεις, από τις 18 Απριλίου, οπότε και ξεκίνησαν, έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 άτομα. Οι φοιτητές έχουν κατασκηνώσει στις πανεπιστημιουπόλεις περίπου 30 ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και απαιτούν από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να σταματήσουν να συνεργάζονται με το Ισραήλ ή με εταιρείες που συνδέονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Παλαιστινίων.

Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 300 φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές σε πανεπιστημιουπόλεις το βράδυ της Τετάρτης προς το πρωί της Πέμπτης, ξεπερνώντας συνολικά τους 2. 000, σύμφωνα με καταμέτρηση του Associated Press.

Περισσότεροι από 200 φοιτητές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, καθώς η αστυνομία εκκένωσε έναν καταυλισμό. Αξιωματικοί της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων του CHP εθεάθησαν σε βίντεο φορώντας κράνη, μάσκες αερίων και κρατώντας γκλομπ, καθώς έμπαιναν στον καταυλισμό, ενώ κραυγές ακούγονταν πίσω από τα οδοφράγματα.

Horrific scenes are coming out of UCLA.

America’s message to the world is clear:

You can’t protest

You can’t march

You can’t chant

You can’t express solidarity or wear certain symbols

If we fund Genocide, you must accept it.

This isn’t democracy. It’s Israeli dictatorship. pic.twitter.com/BfWINfp143

— Khalissee (@Kahlissee) May 2, 2024