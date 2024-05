Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ δήλωσε ότι η φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ θα πρέπει να διαλυθεί, καθώς όλο και περισσότεροι φοιτητές στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Καναδά διαδηλώνουν ενάντια του Ισραήλ.

«Θέλουμε να διαλυθεί η κατασκήνωση. Εμπιστευόμαστε την αστυνομία, αφήστε την να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε εκπρόσωπος του Φρανσουά Λεγκό.

Το Πανεπιστήμιο McGill ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμη απομακρύνει τους φοιτητές και σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Πέμπτης ανέφεραν ότι παρακολουθούν την κατάσταση.

Κατασκηνώσεις έχουν στηθεί και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα.

Οι διαμαρτυρίες στη χώρα έρχονται την ώρα που η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Το πρωί της Πέμπτης, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο έστησαν καταυλισμό στον προαύλιο χώρο στην πανεπιστημιούπολη στο κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν 100 διαδηλωτές με δεκάδες σκηνές.

