Φιλιππίνες: Κορίτσι ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια 60 ώρες μετά από ισχυρή κατολίσθηση

Παιδί κατορθώθηκε να διασωθεί σχεδόν 60 ώρες έπειτα από την κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και καταπλάκωσε άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τις αρχές.

Μικρό κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν διευκρινίστηκε ακόμη, εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες στο χωριό Μασάρα, στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντουαρντ Μακαπίλι, υπεύθυνος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

A muddied girl rescued Friday morning February 9, 2024 three days after the landslide Tuesday evening Feb. 6, 2024 in #Masara , #Maco #DavaoDeOro #Philippines . #MasaraMiracle #ProofOfLife #Rescue https://t.co/Qox42UUtkS … pic.twitter.com/Koy9LsiZi8

The rescue of a child on Friday nearly 60 hours after a landslide hit a gold-mining village in the southern Philippines has been hailed as a «miracle» after searchers had given up hope of finding anyone alive. https://t.co/zp1TpVRJKE

Η κατολίσθηση έπληξε την περιοχή το βράδυ της Τρίτης, εγκλωβίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους μέσα σε δυο λεωφορεία που θάφτηκαν στη λάσπη.

Από τους 28 επιβαίνοντες, οκτώ εργάτες κατάφεραν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

Rescuers recovered bodies after a landslide in a southern Philippines province buried homes and two buses, killing at least 11 and injuring 31. The number of missing rose to 110 from the more than 40 previously reported. pic.twitter.com/dKNahzvLEh

Τα λεωφορεία βρίσκονταν έξω από ένα ορυχείο που εκμεταλλεύεται η φιλιππινέζικη εταιρεία Apex Mining στο χωριό Μασάρα, όπου τα λεωφορεία αποβιβάζουν και παραλαμβάνουν εργάτες.

Πέντε σοροί ανασύρθηκαν από τη λάσπη, δήλωσε ο Μακαπίλι, αλλά δεν ήταν σαφές αν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο λεωφορείο.

Άλλοι 31 χωρικοί τραυματίστηκαν επίσης, δύο εκ των οποίων σοβαρά οι οποίοι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο της πόλης Νταβάο. «Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι θα σημειωνόταν κατολίσθηση επειδή οι βροχές σταμάτησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή είχε ήδη ηλιοφάνεια και ζέστη», δήλωσε ο Μακαπίλι προσθέτοντας ότι ένας σεισμός συγκλόνισε το χωριό λίγο μετά την κατολίσθηση.

Η προσπάθεια αναζήτησης σταμάτησε τα μεσάνυχτα, αλλά συνεχίστηκε με το πρώτο φως της ημέρας. «Οι εργασίες διάσωσης παρεμποδίζονται από την περιορισμένη ορατότητα και τις διαλείπουσες κατολισθήσεις», ανέφερε η Apex Mining σε δήλωση στην ιστοσελίδα της.

Please offer a small prayer for those who are buried in a landslide that just occurred in Brgy. Masara, Maco, Davao de Oro. 🙏

Rescuers are on site. There are unconfirmed reports of buses carrying workers of Apex Mining and residents currently buried/trapped in the landslide. So… pic.twitter.com/CTe2k2PIiU

— Cece 🇵🇭 (@MamaPiaya) February 6, 2024