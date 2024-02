Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 31 τραυματίες από κατολίσθηση στη Μανίλα λόγω ισχυρής βροχόπτωσης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Η κατολίσθηση έπληξε τη νύχτα χωριό στο οποίο λειτουργούν ορυχεία, εγκλωβίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους μέσα σε δυο λεωφορεία που θάφτηκαν στη λάσπη, δήλωσε στο AFP ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία, Έντουαρντ Μακαπίλι.

Από τους 28 επιβαίνοντες, οκτώ εργάτες κατάφεραν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

Όπως μεταδίδει το NDTV, η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε ένα χωριό όπου λειτουργούν μεταλλεία χρυσού στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο στο νησί Μιντανάο.



Τα λεωφορεία βρίσκονταν έξω από ένα ορυχείο που εκμεταλλεύεται η φιλιππινέζικη εταιρεία Apex Mining στο χωριό Μασάρα, όπου τα λεωφορεία αποβιβάζουν και παραλαμβάνουν εργάτες.

Πέντε σοροί ανασύρθηκαν από τη λάσπη, δήλωσε ο Μακαπίλι, αλλά δεν ήταν σαφές αν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο λεωφορείο.

MANILA, Philippines: At least five people were killed and 31 injured when a rain-induced landslide engulfed two buses and houses in a mountainous region of the southern Philippines, an official said Wednesday.

Δεκάδες πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Άλλοι 31 χωρικοί τραυματίστηκαν επίσης, δύο εκ των οποίων σοβαρά οι οποίοι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο της πόλης Νταβάο. «Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι θα σημειωνόταν κατολίσθηση επειδή οι βροχές σταμάτησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή είχε ήδη ηλιοφάνεια και ζέστη», δήλωσε ο Μακαπίλι προσθέτοντας ότι ένας σεισμός συγκλόνισε το χωριό λίγο μετά την κατολίσθηση.

Η προσπάθεια αναζήτησης σταμάτησε τα μεσάνυχτα, αλλά συνεχίστηκε με το πρώτο φως της ημέρας. «Οι εργασίες διάσωσης παρεμποδίζονται από την περιορισμένη ορατότητα και τις διαλείπουσες κατολισθήσεις», ανέφερε η Apex Mining σε δήλωση στην ιστοσελίδα της.

Δεν είναι σαφές αν άλλοι εργαζόμενοι στο ορυχείο επλήγησαν επίσης από την κατολίσθηση ή αν άλλοι χωρικοί αγνοούνται.

Εν τω μεταξύ, 285 οικογένειες από τη Μασάρα και τέσσερα κοντινά χωριά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Please offer a small prayer for those who are buried in a landslide that just occurred in Brgy. Masara, Maco, Davao de Oro. 🙏

Rescuers are on site. There are unconfirmed reports of buses carrying workers of Apex Mining and residents currently buried/trapped in the landslide. So… pic.twitter.com/CTe2k2PIiU

— Cece 🇵🇭 (@MamaPiaya) February 6, 2024