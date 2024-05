Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν όταν τέσσερις καταυλισμοί εσωτερικά εκτοπισμένων πολιτών βομβαρδίστηκαν στη ΛΔ Κονγκό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Xinhua).

Ο επικεφαλής των καταυλισμών Μοΐζ Νγκαγιαμπαρένζι δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο, πως οι τέσσερις εγκαταστάσεις στην Μουγκούνγκα, κοντά στην πόλη Γκόμα (ανατολικά), έγιναν στόχοι βομβαρδισμών χθες Παρασκευή.

A woman crying from Goma saying: «I was not yet tired of taking care of my family, why are they being taken from me.» She is one of those who cried today because their family have been killed by a bomb explosion earlier this morning in Goma DR Congo.

The genocide the world has…

